En octubre de 2024, México fue testigo de la violencia contra las mujeres, cuando una joven de 20 años fue brutalmente golpeada por su entonces pareja. Lo que sería una fiesta de Halloween terminó en una agresión que llevaría a Melanie Barragán a estar hospitalizada por días, y a su agresor Christian de Jesús “R” estar tras las rejas.

Pero a dos años del indignante caso, tal pareciera que la justicia todavía no llega para Melanie, aun con todos los videos publicados que fueron clave para la detención de su expareja.

Cronología del caso de Melanie Barragán: la noche de la agresión

La madrugada del 31 de octubre de 2024, Melanie Barragán, entonces estudiante de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), acudió con su novio a una fiesta de disfraces en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En algún punto de la noche, Melanie señaló a Christian por presuntamente tocar de manera indebida a una de sus amigas, lo que hizo que la joven de 20 años se saliera de la fiesta y, mientras conversaba con una amiga en la banqueta, Christian se acercó y comenzó a golpearla.

La agresión quedó grabada por cámaras de seguridad, donde se observa cómo la amiga de Melanie intenta detener al joven, quien continúa golpeando a su exnovia, e incluso arrastrándola.

La estudiante fue trasladada de urgencia a un hospital del IMSS, donde recibió atención por fracturas en la nariz, mandíbula y manos, además de lesiones en el pómulo y el ojo izquierdo.

¿Qué pasó con Christian, el exnovio de Melanie Barragán?

Después de la agresión, Christian de Jesús “R” permaneció prófugo durante más de un mes, donde la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofreció una recompensa de hasta 200 mil pesos.

Finalmente, el 6 de diciembre de 2024 fue detenido en Escobedo, Nuevo León, mediante un operativo coordinado entre las fiscalías de ambas entidades.

Tres días después, un juez lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, lo que ayudó a que el joven permaneciera tras las rejas.

Durante la investigación, Melanie incluso reveló que su agresor había intentado comunicarse con ella para que tuviera piedad de él ya que iba a pasar muchos años en prisión.

Pese a todo, el proceso judicial continuó su curso hasta que en octubre de 2026, un juez de control autorizó que Christian saliera de la cárcel para estar bajo resguardo domiciliario.

Agresor de Melanie Barragán sale de la cárcel; ¿qué pasará con él?

El 23 de octubre, el agresor de Melanie Barragán salió del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, donde había permanecido recluido desde diciembre de 2024.

Christian continuará su proceso judicial desde la casa de sus padres, en Ciudad Madero, bajo vigilancia de la Guardia Estatal y con cámaras de seguridad instaladas en el domicilio.

Claro que la decisión generó críticas de colectivos feministas, que cuestionaron los posibles riesgos para Melanie, por lo que La Fiscalía de Tamaulipas presentó un recurso de apelación el 27 de octubre de 2026 para solicitar que el joven regrese a prisión preventiva.

¿Cómo se encuentra Melanie Barragán a dos años de la agresión?

Además de las lesiones físicas, Melanie Barragán tuvo que atravesar un largo proceso de recuperación emocional después del ataque que sufrió en octubre de 2024.

Pero en diciembre de 2024, su nombre volvió a sonar en las noticias cuando Melanie fue detenida el viernes 27 por presuntamente intentar robar en una tienda departamental. Horas más tarde, la joven fue liberada después de que la sucursal no presentara una denuncia formal.

En agosto de 2026 compartió que había concluido su tratamiento y que se sentía recuperada, después de casi dos años de atención médica y psicológica, pero esto no significa que las heridas de aquella noche hayan sanado del todo.

A dos años del caso, su exnovio sigue sin tener una sentencia definitiva, mientras las autoridades buscan que Christian regrese a la prisión.