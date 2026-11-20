Acusado de presunto abuso sexual contra menores, policías investigadores detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a José “N”, quien se desempeñaba como sacristán en una capilla de Villa de Pozos, San Luis Potosí. El caso genera preocupación al involucrar a una persona encargada de labores dentro de un templo frecuentado por familias de la comunidad.

¿De qué acusan al sacristán de la colonia Prados?

Padres de familia acudieron ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y señalaron a José “N”. Según la denuncia, mientras ocupaba el puesto de sacristán en una iglesia de la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección, el individuo presuntamente realizó actos de tipo sexual contra menores de edad.

Tras recibir el reporte, agentes fiscales iniciaron las investigaciones y obtuvieron de un juez de control la orden de aprehensión contra el señalado.

Lo buscaron en San Luis y lo atraparon en Reynosa

Con la orden judicial en mano, agentes de la Policía de Investigación (PDI) comenzaron la búsqueda para dar con su paradero. Las investigaciones llevaron a los oficiales hasta Reynosa, Tamaulipas, donde ubicaron al presunto responsable.

En ese lugar, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) organizó un operativo conjunto con la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, aprovechando el acuerdo de colaboración entre la federación y las fiscalías estatales, para lograr la detención de José “N”.

#FGESLP | Fiscalía potosina aprehende a hombre por presunto abuso sexual en colonia Prados.



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¿Qué sigue ahora para José “N” y las víctimas?

Agentes ya trasladan a la capital potosina para ponerlo a disposición de la autoridad judicial, donde se le formularán cargos y un juez determinará su situación jurídica. La FGESLP, por su parte, sigue brindando acompañamiento a las víctimas y continuará con el proceso penal en contra del señalado.

Este caso deja abierta una pregunta inquietante para las familias que depositan su confianza en estos espacios: ¿realmente sabemos quiénes conviven con nuestros hijos, incluso dentro de una iglesia del municipio?