Don Próspero, de 67 años, recibió el alta médica este viernes, luego de ser abandonado en una silla de ruedas afuera de la Clínica 196 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ecatepec, Estado de México. El hombre permaneció durante toda una madrugada afuera de las instalaciones, ubicadas sobre avenida Central, hasta que paramédicos acudieron para revisarlo y trasladarlo al Hospital General José María Rodríguez.

Ahí recibió atención por una infección en las vías urinarias. Tras su recuperación, será llevado a una casa hogar de Ecatepec, donde recibirá atención y cuidados. Don Próspero contó que vivió varios años en Estados Unidos y que, después de regresar a México, dos hombres lo dejaron afuera de la clínica. También señaló que tiene familiares en Monterrey y Tamaulipas.

¿Qué pasó con don Próspero después de ser abandonado en Ecatepec?

El caso se conoció el martes, cuando el adulto mayor fue encontrado en una silla de ruedas afuera de la Clínica 196 del IMSS. Pasó varias horas sin recibir atención dentro de las instalaciones, hasta que paramédicos intervinieron y lo trasladaron al Hospital General José María Rodríguez.

🚨Don Próspero, de 67 años, fue dado de alta tras pasar una madrugada abandonado en silla de ruedas afuera de la Clínica 196 del @Tu_IMSS en #Ecatepec. Paramédicos lo llevaron al Hospital José María Rodríguez, donde lo atendieron por una infección en vías urinarias. Contó que vivió años en EU, pero al volver a México dos hombres lo dejaron a su suerte. Ahora será trasladado a la Casa Hogar de Ecatepec mientras se busca a su familia en Monterrey y Tamaulipas. Más noticias: https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 14, 2026

Durante su estancia fue atendido por una infección urinaria. Este viernes recibió el alta y su siguiente destino será una casa hogar del municipio.

¿Cuántos adultos mayores sufren abandono o maltrato en México?

Aunque no existe un registro nacional actualizado que permita establecer cuántas personas adultas mayores son abandonadas específicamente ni un ranking por entidad, los datos oficiales muestran la vulnerabilidad que enfrenta este sector.

La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, del INEGI, estimó que en México había 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados. Entre las personas adultas mayores, de 60 años y más, solamente 22.4% recibía cuidados de alguien de su hogar o de otro hogar.

Otro indicador preocupante aparece en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. De acuerdo con el INEGI, 14.6% de las mujeres de 60 años y más en México sufrió algún incidente de violencia durante los 12 meses previos al levantamiento.

En el Estado de México el porcentaje fue de 19.2%, lo que colocó a la entidad en segundo lugar nacional, únicamente detrás de Querétaro, con 19.6%. La medición incluye violencia ejercida por familiares o personas con quienes vivían, pero no mide exclusivamente abandono.

El caso de don Próspero vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con redes de apoyo y mecanismos de protección para quienes llegan a la vejez y necesitan cuidados.