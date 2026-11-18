Un departamento en Xochimilco fue saqueado mientras su propietario estaba fuera. Cuando regresó encontró la cerradura forzada y sus pertenencias revueltas: faltaban 153 mil pesos en efectivo, joyas, relojes, bolsas y otros objetos de valor.

Cuatro meses después, la investigación llevó a dos presuntos responsables: Martha “N” y Armando “N”, madre e hijo, contra quienes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó órdenes de aprehensión este 18 de noviembre.

Ambos ya estaban presos desde el 12 de noviembre por otro caso de robo, por lo que las nuevas órdenes fueron cumplimentadas en los centros penitenciarios donde permanecían recluidos.

¿Cómo descubrieron a los presuntos ladrones de Xochimilco?

El robo ocurrió el 8 de julio de 2026. La víctima salió de su departamento y, al regresar, encontró señales de que alguien había entrado por la fuerza.

Ejecutamos dos órdenes de aprehensión contra Martha “N” y Armando “N”, madre e hijo, por su probable participación en el delito de robo agravado en pandilla, cometido en un departamento de Xochimilco. Agentes de la Unidad de Criminalística de Proximidad (UCP) especializada en robo a casa habitación de la @PDI_FGJCDMX, en coordinación con la @SSC_CDMX, analizaron videograbaciones y realizaron diligencias de identificación. Con estos elementos de prueba, el Ministerio Público obtuvo las órdenes de aprehensión, ejecutadas en los centros penitenciarios donde ambos permanecían recluidos por otro caso de robo. Más información 👇 https://t.co/xTERALTP4r — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 19, 2026

Las cámaras de videovigilancia del conjunto habitacional mostraron a dos mujeres y un hombre que ingresaron al lugar. Después fueron captados cuando salían con distintos objetos.

Un vigilante también observó sus movimientos y, durante una diligencia de reconocimiento, identificó a Martha “N” y Armando “N” como dos de las personas que presuntamente participaron en el atraco.

¿Qué relación tienen con el grupo delictivo Los Olmos Fragoso?

Las investigaciones de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), también relacionan a los dos imputados con el grupo delictivo conocido como Los Olmos Fragoso.

Esta organización es investigada por su presunta participación en distintos robos a viviendas en la Ciudad de México.

El análisis de las grabaciones y las diligencias de identificación permitieron al Ministerio Público reunir elementos para solicitar las órdenes de aprehensión.

¿En qué reclusorios están detenidos Martha y Armando?

Aunque las nuevas órdenes se ejecutaron el 18 de noviembre, ambos ya se encontraban en prisión por otra investigación de robo.

Martha “N” estaba en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla .

estaba en el . Armando “N” permanecía en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Ahora también deberán responder ante la autoridad judicial por el robo cometido en el departamento de Xochimilco.

La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación para identificar a otros posibles participantes y esclarecer por completo el caso. Ambos imputados se presumen inocentes hasta que exista una sentencia que determine su responsabilidad.