FOTOS: Decenas de casas bajo el agua tras el colapso de la presa Nova Kajovka en Ucrania

En medio de la guerra de Rusia y Ucrania, cientos de ucranianos tuvieron que desalojar sus hogares luego de que muchas casas quedaron bajo el agua por el colapso de la presa Nova Kajovka en Jerson.

Los residentes salían por las calles inundadas tratando de rescatar algunas de sus pertenencias, a sus niños los llevaban a cuestas, algunos perritos iban en brazos de sus dueños.

Al menos 600 kilómetros cuadrados permanecen bajo el agua desde Jersón hasta el estuario del Dniéper, en el mar Negro, al sur de Ucrania, gran parte de la zona es controlada por Rusia.

Сьогодні – в Херсоні. Нарада щодо ліквідації наслідків 🇷🇺 теракту на Каховській гідроелектростанції. Порятунок людей. Протидія екоциду. Безліч гуманітарних питань. На всі маємо дати відповідь. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашим 🇺🇦 людям! Дякую всім у світі, хто засуджує… pic.twitter.com/9Gg8dXifZK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2023

Dos mil personas han sido evacuadas de la parte de la zona inundada controlada por Ucrania y las aguas habían alcanzado su nivel más alto en 17 asentamientos con una población sumada de 16 mil personas.

Autoridades de Ucrania alertaron que las inundaciones dejarían a cientos de miles de personas sin acceso a agua potable, inundarían decenas de miles de hectáreas de tierras agrícolas y convertirían al menos 500 mil hectáreas sin riego en “desiertos”.

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de sabotear la presa hidráulica hasta causar su colapso. Putin, sin aportar pruebas, acusó a Kiev de destruir la represa controlada por las fuerzas de Moscú por sugerencia de sus aliados occidentales.

Por su parte, Ucrania dijo hace varios meses que la presa había sido minada por las fuerzas rusas que la capturaron al principio de su invasión, y sugirió que Moscú la voló para tratar de evitar que las fuerzas ucranianas cruzaran el río Dniéper en su contraofensiva

Perritos rescatados en la inundación de Ucrania

El gobierno de Ucrania no abandonó a los animalitos que no tienen dueño y quedaron atrapados en medio de la inundación. Los equipos de emergencia del país trabajaron para sacar a perros y gatos del lugar.

While the Russian evil is terrorizing and destroying all living things, we are doing and will continue to do everything to save every living creature!



Thousands and thousands of animals are trapped in the flood after the destruction of the dam and other structures of the… pic.twitter.com/OBLWY6g5Mx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2023

“Miles y miles de animales quedan atrapados en la inundación tras la destrucción de la presa y otras estructuras de la central hidroeléctrica Kakhovka por parte de Rusia”, compartió el presidente Volodimir Zelensky.

En un video compartido en sus redes sociales escribió que “Recordamos que humanidad significa cuidar no solo de los demás, sino de todos los seres vivos. Nosotros, los ucranianos, salvamos y protegemos vidas. ¡Gracias a todos los que ayudan!”.

