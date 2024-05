Detienen a Dani Tapia, cantante de narcocorridos; iba con un capo de Los Salazar

Daniel Alejandro Tapia Badilla, cantante de narcocorridos conocido como Dani Tapia, fue detenido la madrugada del martes 14 de mayo de 2024, junto con “El comandante Whisky”, identificado como el jefe de plaza de Los Salazar, grupo que por un tiempo fue brazo armado del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, se sabe que ahora están en disputa por la producción de fentanilo, ya que Iván Archivaldo Guzmán Salazar exigió ya no fabricarlo ni distribuirlo, pero gente de Crispín Salazar Zamorano, alias “El Tío”, desobedeció la instrucción.

El Registro Nacional de Detenciones señala datos sobre su detención, la cual ocurrió a las 2:30 de la mañana en la calle Álvaro Obregón, en la colonia Parque Industrial, en el municipio de Nogales, Sonora. Incluso menciona como referencias que pasó afuera de las instalaciones del SAT, a 100 metros de Periférico Colosio.

Datos sobre la detención de Dani Tapia.

Señala que la autoridad que llevó a cabo el arresto fue la policía ministerial y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República.

Aunque no se detalla por qué delito se encuentran detenidos, fuentes de la Fiscalía de Sonora mencionaron que es por posesión de armas de fuego y droga, por eso los tiene la FGR al ser delitos federales. Sonora Informativo detalló que les aseguraron un arma corta 9mm, dos armas largas, cuatro cargadores, cartuchos y una camioneta pick up, marca Jeep, línea Gladiador, modelo 2021, con reporte de robo en el extranjero.

Dani Tapia iba a estrenar sencillo

En sus cuenta de redes sociales, Dani Tapia anunció que el viernes 17 de mayo estrenaría el sencillo “La Venganza del M1”. En su cuenta de Instagram se escucha un fragmento del narcocorrido:

“Es mi vicio la sangre enemiga

La venganza se me hizo un placer

Habrá torturas, habrá un infierno

Soy sanguinario a más no poder

Me da risa al mirarlos tirados



Y la tierra queriendo morder”.

¿Qué canciones canta Dani Tapia?

Dani Tapia fue detenido junto con otras tres personas identificadas como Omar Eduardo “N”, Mariana “N” y Jesús Javier “N”, y “El comandante Whisky”. Incluso uno de sus éxitos más escuchados se titula “El Whisky”. En un fragmento de la canción se escucha lo siguiente.

“Ahí tranquilito la navegamos,

Todo el equipo bien organizado.

Soy de la gente del señor Cabo,

Uniformados andan los chavalos,

Cuidando El Perro me han encargado,

Yo soy El Whisky y ando terroreando”.

Otros éxitos son “El Comandante 01”, “El Chucky”, entre otros que hablan sobre la vida de personajes del crimen organizado como Los Chapitos o el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

¿Quién es Dani Tapia, el cantante detenido junto a líder del narco en Sonora?

Su nombre completo es Daniel Alejandro Tapia Badilla. Se dedica a cantar música regional mexicana como narcocorridos o corridos bélicos. En su primer disco, “Sierreñamente” canta éxitos que hacen referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán, a sus hijos Los Chapitos, entre otros. El viernes 17 de mayo iba a estrenar “La Venganza del M1” con el grupo Doble Blindaje.