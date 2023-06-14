Detienen en Texas a Denisse Ahumada Martínez, regidora de Reynosa, por presunto tráfico de drogas

Denisse Ahumada Martínez, quien se desempeña como regidora del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, fue arrestada en el puesto de control de Falfurrias en el estado de Texas.

Conforme a documentos de la corte federal en McAllen, Denisse Ahumada Martínez fue detenida con unos 42 kilogramos de cocaína oculta en el vehículo que ella conducía.

¡Detienen a regidora del #PAN por transportar 45 kilos de cocaína!



Denisse Ahumada Martínez fue detenida en #Texas luego de que la #PatrullaFronteriza detectara #droga en su camioneta.



El PAN reprobó los presuntos hechos delictivos y se deslindó de la #mujer pic.twitter.com/WuWvkhK2sP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

Patrulla fronteriza detuvo dos intentos de contrabando de cocaína en Texas

En un comunicado de la Patrulla Fronteriza se informó que durante el pasado fin de semana, agentes del Sector del Valle del Río Grande, en coordinación con las agencias de investigación, interceptaron con éxito dos eventos de contrabando de cocaína.

Estos casos ocurrieron en puntos de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias y Javier Vega Jr. en donde se utilizaron rayos X y elementos “K-9” para detectar los intentos de contrabando de cocaína.

El peso de los estupefacientes incautados ascendió a 53 kilogramos, con un valor estimado en más de 3.7 millones de dólares, cerca de 64 millones de pesos. Los contrabandistas involucrados, como en el caso de Denisse Ahumada Martínez, fueron arrestados y enfrentan cargos por narcotráfico.

#RGV Border Patrol Agents are working aggressively to disrupt drug smuggling in South Texas. This weekend, two drug smuggling events totaling 118 lbs of cocaine worth over $3.7M was taken off the streets. I'm extremely proud of our agents for keeping our communities safe! pic.twitter.com/rhwnyXWZS7 — Chief Patrol Agent Gloria I. Chavez (@USBPChiefRGV) June 12, 2023

Denisse Ahumada Martínez llevaba 42 kilos de cocaína a San Antonio

Cabe señalar que Denisse Ahumada Martínez, admitió que condujo un vehículo blanco desde México a Estados Unidos a través del puerto de entrada de Hidalgo y que se dirigía rumbo a la ciudad de San Antonio.

En la acusación criminal, se informó que: "Se descubrieron aproximadamente 42 kilogramos de presunta cocaína en varios lugares del vehículo, incluidos los asientos y los paneles de las puertas. Se realizó una prueba de campo en un paquete que dio positivo en las características de la cocaína".

La regidora de Reynosa, Tamaulipas, fue arrestada desde el pasado sábado 10 de junio de 2023, pero fue hasta este martes que se dieron a conocer los hechos.

PAN reprueba actos delictivos y confirma que Denisse Ahumada Martínez no es su militante

Luis René Cantú Galván, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, reprobó los presuntos hechos delictivos: “Ella fue electa por el Partido Verde, decide abandonar su partido y pedir por un acuerdo político estar en Acción Nacional, ese acuerdo se llevó a cabo y se cumplió en su momento, lamentablemente desde hace meses dejó de tener comunicación con el partido y no asistía a las convocatoria que se le hacían, por el contrario, se fue haciendo muy cercana al alcalde Carlos Peña”.

📌Un día le levantan la mano y otro la desconocen

Tamaulipas.- El diputado local y dirigente estatal panista, Luis René Cantú Galván, desconoció la relación cercana, de la que abundan imágenes públicas, con la regidora reynosense detenida en Texas con un cargamento de droga. pic.twitter.com/3BNzF3RkOu — Dora de la C (@DoraAliciadeC) June 13, 2023

.

