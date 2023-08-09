Concursantes de Miss Universo Indonesia fueron obligadas a desvestirse para ver si tenían celulitis

Siete concursantes del certamen de belleza Miss Universo, en Indonesia, denunciaron a los organizadores por acoso sexual, luego de que las obligaran a desvestirse para ver “si tenían celulitis”.

De acuerdo con las chicas, antes de la coronación, los organizadores las hicieron que se quitaran la ropa para realizarles un examen físico y revisar la presencia de “cualquier cicatriz, celulitis o tatuajes”, relató Melissa Anggaini, abogada de las concursantes a la agencia de noticias AFP.

La defensora de las concursantes de Miss Universo Indonesia dijo que ninguna de las chicas había sido notificada sobre este procedimiento, por lo que fue un sorpresa para todas, tener que desvestirse de último momento. Además, a cinco de las 30 involucradas les tomaron fotografías.

Hasta el momento siete decidieron denunciar a los organizadores por acoso sexual, sin embargo, la abogada espera que más chicas involucradas se sumen poco a poco a la denuncia colectiva.

Trunoyudo Wisnu Andiko, portavoz de la policía de Yakarta, confirmó que había una denuncia contra los organizadores de Miss Universo Indonesia y aseguró que investigarán las denuncias.

Miss Universo Indonesia niega las acusaciones de acoso sexual

A través de la cuenta de Instagram de Miss Universo Indonesia, los organizadores negaron que hubieran ocurrido actos de acoso sexual, por lo que dijeron sentirse preocupados por dichas acusaciones.

“Nos gustaría afirmar de manera firme e inequívoca que estas afirmaciones son infundadas y falsas. Nuestras organización se enorgullece de mantener los más altos estándares de equidad, transparencia y profesionalismo en todos los aspectos de nuestras operaciones”.

Añadieron que cada concursante es juzgada con base en su mérito, habilidades y atributos y “ninguna consideración financiera o externa juega ningún papel en nuestro proceso de selección”.