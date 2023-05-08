VIDEO: Captan derrumbe controlado de un puente vehicular en Alemania

Autoridades de Alemania realizaron el derrumbe controlado del puente vehicular de Rahmede, de 450 metros de largo y hasta 70 de altura, con un peso de 17,000 toneladas.

El puente vehicular que formaba parte de la autopista A45, se encontraba cerrado al tráfico vehicular desde diciembre de 2021 por su mal estado.

Se utilizaron 150 kilos de explosivos para el derrumbe del puente vehicular

Para la implosión controlada se han utilizado 150 kilos de explosivos, distribuidos entre 2,035 huecos taladrados en sus cuatro pilares principales, de acuerdo con las instrucciones del experto Michael Schneider.

#Video | ¡Fuera Abajo! Un puente vehicular se vino abajo.



- Este evento fue controlado pues la infraestructura ya se encontraba en mal estado.



- Se utilizaron 150 kilos de explosivos y fueron colocados en 2 mil puntos estratégicos. pic.twitter.com/4Uax4s08Id — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

La operación se consumó de acuerdo a lo previsto en medio de un notable despliegue mediático y transmitida en directo por dos canales de televisión informativos de Alemania.

El derrumbe controlado estuvo precedida por una serie de detonaciones de advertencia.

Se cumplieron todas las expectativas del derrumbe

El plan del experto Schneider se cumplió al milímetro y el tramo de puente se desplomó limpiamente sobre el lecho previsto, entre una gran humareda de polvo y hormigón.

La región que rodea ese tramo de la autopista se ha visto afectada por los desvíos del tráfico a carreteras adyacentes durante todo este tiempo, lo que generó denuncias por problemas en el transporte de mercancías, contaminación y ruido por parte de las poblaciones afectadas.

La construcción de un nuevo viaducto es prioritario para el gobierno

Asistía a la operación el ministro de Transportes, el liberal Volker Wissing, quien ha garantizado que la construcción de un nuevo viaducto que lo sustituya es un proyecto prioritario para su gobierno, tras 17 meses de interrupción del tráfico por una autopista nacional de gran relevancia para el transporte viario.

La A45 estaba ubicada entre el populoso "Land" de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado de Alemania, con unos 50 núcleos urbanos y atravesado por el mayor nudo de autopistas del país, y el estado vecino del Sarre, fronterizo con Francia.

