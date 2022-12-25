Dos personas desaparecidas tras una avalancha en Austria

Dos personas permanecían desaparecidas luego de que una avalancha ocurrida el domingo 25 de diciembre en la zona de esquí libre de Lech/Zürs, en el oeste de Austria. En un inicio se temía que 10 personas hubieran quedado sepultadas por la avalancha, informó la Agencia de Prensa Austriaca (APA).

La avalancha se produjo a las 15:00 hora local (14:00 GMT), indicó la APA, que añadió que varios helicópteros y equipos de búsqueda se desplegaron poco después del incidente. "Estamos haciendo todo lo posible para rescatar a los aficionados a los deportes de invierno", declaró el municipio de Lech, según APA.

Unas 100 personas participaban en la búsqueda luego de la avalancha y los equipos de rescate solicitaron linternas frontales para poder continuar la búsqueda en la oscuridad, añadió APA.

Se temía la desaparición de 10 personas

La suposición de que 10 personas quedaron sepultadas por la avalancha se basó en el video de una persona que mostraba "cómo los esquiadores entran en contacto con la avalancha", dijo Hermann Fercher, de la oficina de turismo de Lech/Zürs, a APA.

Uno de los rescatados resultó herido y fue trasladado en avión a un hospital de Innsbruck. Otro resultó herido pero pudo liberarse e ir a otro hospital, dijo a APA el consejero regional de seguridad Christian Gantner.

Otras seis personas vistas en el video resultaron ilesas. Se desconoce la suerte de las dos últimas personas, según APA.

Lech/Zürs se promociona como "una de las mejores zonas de esquí del mundo" y parte de la cuna del esquí alpino. La última entrada sobre las condiciones de esquí en la página web de la estación advierte del "considerable peligro de avalanchas".

La página web de la estación decía que la zona de esquí estaba cerrada desde las 17:00 hora local (16:00 GMT) del domingo y que habría una actualización sobre el esquí a las 8:00 (07:00 GMT) del lunes 26 de diciembre. No fue posible contactar de inmediato con un portavoz de la estación.