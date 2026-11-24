El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, difundió tres documentos históricos sobre Bigfoot o “Pie Grande”, también conocido como Pie Grande o Sasquatch, mediante el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), dependiente del Departamento de Agricultura.

Los registros, dados a conocer el 15 de octubre, reúnen testimonios sobre supuestos avistamientos y una revisión oficial de 1982 sobre huellas halladas en el estado de Washington, sin aportar pruebas que confirmen la existencia de la criatura, así lo informó CNN.

La niebla cerrada y la espesura de los bosques del noroeste norteamericano han alimentado durante décadas relatos sobre una figura enorme y escurridiza, pero el informe técnico más detallado del paquete apunta hacia otro lado.

En 1982, el biólogo Rodney L. Johnson examinó en la cuenca de Mill Creek, dentro del Bosque Nacional Umatilla en Washington, huellas de unas 15 pulgadas de largo por siete de ancho sobre senderos de lodo, con tramos de entre 25 y 40 pies, incluso hacia zonas de vegetación cerrada.

Dudas en las pisadas y relatos desde Montana sobre “Pie Grande”

Johnson registró en su reporte de seis páginas que una marca tenía una deformación en el segundo dedo y anexó fotografías y referencias a moldes de yeso, pero concluyó que las huellas de los sitios A y B no correspondían a un ser bípedo de más de 300 libras.

Entre los indicios sospechosos destacó que la longitud de zancada no variaba pese a los cambios del terreno, que sus propias botas se hundían más en el lodo que las marcas atribuidas a Bigfoot y que había señales de vegetación y restos del suelo apartados antes de formar las impresiones, mientras un funcionario de la Patrulla Fronteriza sugirió en un informe posterior un posible engaño mediante un molde suave o recubierto de goma, aunque Johnson admitió que falsificar esos detalles exigió un esfuerzo considerable.

Los otros dos archivos remiten a Montana: el testimonio escrito en 1980 por Leo T. Kinney sobre huellas halladas por cazadores en la década de 1940, acompañadas de un olor intenso y un sonido similar a un gruñido, además de un recorte periodístico de 2003 sobre presuntas marcas de Sasquatch en el condado de Sanders.

Lejos de zanjar el enigma, la publicación de estos expedientes ocurre en paralelo a otras aperturas oficiales de registros sobre fenómenos sin resolver, dejando intacto el debate entre el folclor y la evidencia.