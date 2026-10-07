Design Week México 2026 celebra la fusión entre tradición artesanal y diseño contemporáneo

¿Qué pasa cuando la tradición ancestral se encuentra con el diseño contemporáneo? El resultado son piezas únicas, irrepetibles y cargadas de historia. Eso es exactamente lo que propone Visión y Tradición, uno de los eventos centrales de Design Week México 2026, impulsado desde hace 11 años por Arte y Cultura Fomento Cultural, Grupo Salinas y Banco Azteca.

Este año, la muestra reunió la colaboración de artesanos, artistas y diseñadores provenientes de México, Chile, país invitado de esta edición y naciones de Medio Oriente y el Norte de África, creando un diálogo cultural sin fronteras que quedó plasmado en cada pieza exhibida.

Una muestra de que el diseño puede ser un poderoso vehículo de entendimiento intercultural. La muestra estará abierta al público hasta el 1 de noviembre. Una oportunidad única para apreciar el talento artesanal mexicano en diálogo con el mundo.