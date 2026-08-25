Crimen organizado y corrupción gubernamental detrás de la ola de despojos de vivienda en la CDMX

La Ciudad de México (CDMX) vive una crisis sin precedentes en materia de despojos de viviendas. En tan solo 18 días, la Fiscalía de Justicia capitalina recibió 214 denuncias por invasión de predios, lo que equivale a 11 viviendas invadidas cada día por organizaciones criminales que, según las investigaciones, operan con vínculos directos con autoridades gubernamentales.

Grupos como la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos han sido señalados como los principales responsables de estas invasiones. Lo más alarmante: 14 funcionarios del gobierno están coludidos con los criminales, facilitando el despojo de propiedades a ciudadanos indefensos.

Incluso se detectó que Virginia “N”, empleada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, utilizaba su posición para coordinar invasiones desde adentro del propio sistema judicial.