La investigación por el escándalo financiero de Ueno bank en Paraguay llegó hasta la familia del expresidente Santiago Peña. Su hermano, Francisco Peña, y su esposa, Rocío Caballero Bosch, fueron detenidos este lunes en Asunción, luego de que la Fiscalía ordenara su prisión preventiva por presunto lavado de activos y administración en provecho propio.

La detención ocurrió después de que las autoridades investigaran una operación inmobiliaria que habría involucrado a una empresa vinculada con Francisco Peña y a la entonces Financiera Ueno, hoy conocida como Ueno bank.

¿Por qué detuvieron al hermano de Santiago Peña en Paraguay?

Elementos de la Policía Nacional acudieron al domicilio de Francisco Peña, ubicado en el exclusivo barrio Los Laureles, en Asunción. Cuando intentó salir de su residencia, una patrulla le bloqueó el paso y procedió a detenerlo.

Su esposa, Rocío Caballero Bosch, acudió acompañada de su abogado a las instalaciones de la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, donde se puso a disposición de las autoridades.

#AlMomento | Detienen a Francisco Peña y su esposa Rocío Caballero, hermano y cuñada del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, por su participación en el caso Ueno Bank. Los acusan de presunto lavado de activos y administración en provecho propio. 📹Julio De La Rosa https://t.co/I4veaYBZqp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 24, 2026

Ambos son investigados por presunto lavado de activos y administración en provecho propio, dentro de la causa relacionada con la intervención de Ueno bank.

¿Qué tiene que ver una propiedad de tres millones de dólares con Ueno bank?

Una de las operaciones bajo investigación es la compra de un terreno de mil 184 hectáreas en el departamento de Paraguarí, por aproximadamente tres millones de dólares.

De acuerdo con información publicada por el diario ABC Color, el exvicepresidente segundo de Ueno bank, Julio Rey, declaró ante la Fiscalía que la empresa Pear SRL estaría vinculada con Francisco Peña y habría participado en la adquisición del inmueble.

La operación se habría realizado en 2023 con la entonces Financiera Ueno, antes de convertirse en banco.

El sábado, las autoridades registraron una empresa y aseguraron documentos relacionados con la compañía y una presunta compraventa simulada de un inmueble. Las diligencias buscan esclarecer cómo se realizó la transacción y quiénes participaron.

¿Qué pasó con Santiago Peña y la investigación contra Ueno bank?

El escándalo también alcanzó al expresidente paraguayo, quien quedó relacionado con el caso por los señalamientos alrededor de la entidad financiera.

Ueno bank reportaba más de 2.94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilados y de distintas instituciones públicas.

Santiago Peña afronta una investigación penal en la que la Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

¿Por qué intervinieron Ueno bank y quiénes más están detenidos?

Desde el 3 de noviembre, Ueno bank se encuentra bajo un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central de Paraguay.

La investigación también involucra a antiguos directivos de la institución. Su extitular, Carlos Carvallo, y otros tres exdirectivos fueron detenidos y son investigados por su presunta participación en el caso.

Las detenciones de Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch abren otro frente en una investigación que ya involucra a figuras del sector financiero y al entorno familiar del exmandatario.