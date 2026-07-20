Del garage viral a su captura: Cae Justo Rivera Parrazales, el dueño de la lujosa cochera de Yucatán

Lo que parecía el garaje de una exclusiva agencia de autos deportivos era, en realidad, la cochera de una residencia en Mérida, Yucatán. Ahí fueron encontrados Ferraris, Lamborghinis y otros vehículos de alta gama que ahora forman parte de una investigación federal.

Un video grabado por un influencer mostró el interior del inmueble meses antes de la detención de Justo Rivera Parrales, quien fue capturado durante un operativo de seguridad.

De una colección en una cochera de lujo a una investigación

Las imágenes exhibían al menos 15 vehículos deportivos, además de una cochera con acabados de lujo que rápidamente llamó la atención en redes sociales; sin embargo, el sitio volvió a ser noticia tras la captura de su propietario.

Las autoridades señalan a Rivera Parrales como presunto operador financiero del grupo delictivo conocido como ‘La Barredora'; además, investigan contratos obtenidos como proveedor de gobiernos estatales.

Detienen a Justo Rivera Parrazales, presunto operador financiero de "La Barredora"



Hace poco sorprendió en redes la millonaria colección de vehículos de lujo en una casa de Mérida. Ahora, el dueño de esos autos, Justo Rivera Parrazales, fue detenido en #Yucatán.



De acuerdo… pic.twitter.com/heNnt6HCFb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2026

Aseguran bienes por 145 millones de pesos en Yucatán

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante los operativos fueron asegurados vehículos de lujo y otros bienes con un valor cercano a 145 millones de pesos.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen del patrimonio y deslindar responsabilidades.