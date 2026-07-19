Le quitaron su colección de 15 coches de lujo: Cae Justo “N”, presunto operador del Cártel del Noreste en Mérida, Yucatán

La Marina y la Fiscalía General de la República, FGR, desmantelaron una red de lavado de dinero en Mérida, Yucatán, arrestando al operador del Cártel del Noreste, Justo Aurelio. Además, le confiscaron 15 coches de lujo y algunos bienes valuados en 145 millones de pesos.

¿Dónde fue exactamente el operativo?

En el operativo, fuerzas federales lograron dar un golpe a la delincuencia organizada luego de la detención del presunto operador financiero y el decomiso de más 145 millones 263 mil 946 pesos en bienes.

El operativo se llevó a cabo en Mérida y en la comisaría de Komchén, Yucatán, evidenciando una red de lavado de dinero que abastecía la estructura de un grupo con presencia en México.

Cae Justo "N", presunto miembro del Cártel del Noreste

Durante el operativo fue detenido Justo “N”, a quien las autoridades identifican como uno de los principales operadores financieros de la organización.

La investigaciones de la Secretaría de Marina, SEMAR, la SSPC y la FEMDO, no pertenecía directamente en la organización criminal, sino que operaba como un vínculo para el lavado de dinero y movimientos ilícitos.

La inteligencia naval y el trabajo interinstitucional permitieron ejecutar cuatro cateos simultáneos en Mérida, Yucatán, donde fue detenido un presunto operador financiero de un grupo delictivo. Además, se aseguraron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes valuados en más de… pic.twitter.com/S6mdFJg5yn — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 19, 2026

¿Qué fue todo lo que decomisaron?

Las autoridades llevaron a cabo cuatro órdenes de cateo en domicilios de la capital yucateca y sus alrededores, donde se aseguraron varios objetos de valor y elementos para la investigación:



15 vehículos de alta gama y lujo.

Dólares americanos.

Una caja fuerte y joyería fina.

2 armas de fuego y cartuchos de diversos calibres.

Una bolsa con probable metanfetamina.

Dispositivos de banca electrónica, equipos de cómputo, teléfonos móviles y almacenamiento digital con documentación sobre las operaciones.

Golpe a la delincuencia organizada

El despliegue contó con la participación de la Región Naval Central de la SEMAR, en estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, y la Fiscalía General de la República, FGR.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad comentaron que este operativo que involucró la detención de este operador y de este presunto el aseguramiento del patrimonio millonario reducen la capacidad de financiamiento de las organizaciones criminales, al tiempo que el detenido y lo incautado quedaron a disposición de las autoridades.