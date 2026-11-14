Detienen a “Lucifer” en Guadalajara: Giancarlo “N” era presunto jefe operativo en Jalisco y Colima

Autoridades detuvieron en Guadalajara, Jalisco, de Giancarlo “N”, alias “Rapto” o “Lucifer”, quien es identificado dentro de las investigaciones oficiales como presunto jefe operativo regional de una organización delictiva con presencia activa tanto en Colima como en territorio jalisciense.

De acuerdo con los reportes preliminares dados a conocer este sábado 14 de noviembre de 2026, la captura representa un golpe directo a la estructura de mando de dicha agrupación criminal en la región occidente del país.

Señalado como generador de violencia y buscado por tentativa de homicidio

Según la información difundida sobre su perfil delictivo, el detenido es catalogado por las instancias de seguridad como un generador de violencia catalogado de segundo nivel dentro de la estructura criminal a la que presuntamente pertenece.

Asimismo, sobre Giancarlo “N” pesaba una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, mandato judicial por el cual quedó a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para definir su situación jurídica en las próximas horas.