La exalcaldesa de Playa del Carmen, Quintana Roo, Roxana “N”, fue detenida en la Ciudad de México el jueves 19 de noviembre, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones.

La ficha del sistema señala que la exfuncionaria fue localizada en la alcaldía Venustiano Carranza y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en sus instalaciones de Tacubaya.

El registro oficial ubica el lugar de la detención sobre la calle Emiliano Zapata, en la colonia De la Unión Zapata, entre las calles H. Congreso de la Unión y otra vialidad cuyo nombre no fue especificado.

¿Quién es Roxana “N”, exalcaldesa de Playa del Carmen?

Roxana “N” es una política y exfuncionaria de Quintana Roo que estuvo al frente del Ayuntamiento de Solidaridad, municipio conocido por tener como cabecera a Playa del Carmen.

La exalcaldesa gobernó durante el periodo 2021-2024, luego de llegar a la presidencia municipal como parte de una alianza encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Durante su administración estuvo al frente del gobierno municipal de una de las zonas turísticas más importantes de Quintana Roo.

En las elecciones de 2024 buscó continuar en el cargo mediante la reelección; sin embargo, no consiguió mantenerse en la presidencia municipal.

Su sucesora fue Estefanía Mercado, quien ganó los comicios de ese año y asumió el gobierno de Solidaridad.

¿Por qué detuvieron a la exalcaldesa?

Por ahora, uno de los principales datos que permanecen sin esclarecer es la causa que originó la detención de Roxana “N”.

El Registro Nacional de Detenciones permite confirmar que la exfuncionaria fue detenida el jueves 19 de noviembre y que quedó a disposición de la FGR en Tacubaya, pero no especifica si existe una orden de aprehensión, qué autoridad la solicitó o cuáles son los hechos que se le imputan.