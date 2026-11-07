Un cachorro de león africano se convirtió en el protagonistas de una escena poco habitual en Aguascalientes: recorría las calles de la ciudad con la cabeza asomada por la ventana de la camioneta como si fuera un perro. La escena llamó la atención de las personas y de las autoridades.

Captan a cachorro de león africano viajando en una camionta

¿Un león viajando en una camionta? Sí, una imagen poco común llamó la atención de las autorides municipales. De acuerdo con medios locales elementos de la policía del fraccionamiento Bosques del Prado Norte, en el norte de Aguascalientes detuvieron la marcha de la camionta para realizar una inspección.

Tras recibir los avisos, oficiales del Grupo Motorizado Centauro de la Policía Municipal desplegaron un operativo para localizar el vehículo, donde finalmente lo localizaron en la calle Sierra de la Canela.

Ciudadanos en Aguascalientes reportaron a un cachorro de león africano asomándose por la ventana de una Ford F-150 roja. Las autoridades detuvieron a tres jóvenes sin acreditación legal. El ejemplar quedó bajo resguardo de la PROFEPA y la FGR. pic.twitter.com/tIXtQBU3H3 — Ricardo García (@RiGarciaJal) November 7, 2026

La inspección terminó con la detención de tres jóvenes y el aseguramiento del felino de aproximadamente ocho meses de edad.

Durante la intervención, los policías solicitaron a los jóvenes los documentos de acreditación de la procedencia legal del cachorro y los permisos correspondientes para la posesión y traslado.

Sin embargo, los jóvenes no pudieron presentar la documentación necesaria, por lo que fueron detenidos y el animal resguardado por las autoridades.

Consecuencias por poseer un ejemplar de una especie en peligro de extinción

En México, tener o poseer un ejemplar de una especie en peligro de extinción sin la autorización o documentación correspondiente puede generar sanciones administrativas y, dependiendo de la conducta, consecuencias legales.

La Ley General de Vida Silvestre contempla como infracción, entre otras, poseer ejemplares de vida silvestre sin cumplir con los requisitos legales. Las sanciones pueden incluir amonestación, multa, suspensión o revocación de permisos de clausura.

El Código Penal Federal establece de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa para quien ilícitamente, entre otras conductas, capture, posea, transporte, acopie o comercie ejemplares en peligro de extinción.