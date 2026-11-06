Thomas Wayne Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, fue detenido en Florida, Estados Unidos, luego de que autoridades federales presentaran una denuncia penal en su contra por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Justicia estadounidense, el hombre, de 82 años y residente de Lakeland, fue arrestado este viernes 6 de noviembre.

El caso ha llamado la atención debido al vínculo familiar de Thomas Markle con la duquesa de Sussex, quien desde hace varios años mantiene una relación distanciada con su padre.

¿De qué acusan al padre de Meghan Markle?

Según la denuncia penal federal, Thomas Wayne Markle habría conservado material de abuso sexual infantil, en dos espacios de almacenamiento que alquiló durante aproximadamente dos décadas.

Entre los elementos descritos por las autoridades se encontrarían fotografías sexualmente explícitas en las que presuntamente aparecen niñas prepúberes junto al propio acusado.

Por la naturaleza de los señalamientos, el caso quedó en manos de las autoridades federales de Estados Unidos, que deberán continuar con el procedimiento judicial correspondiente para determinar las responsabilidades.

¿Cuánto años de cárcel podría recibir si se declara culpable?

El Departamento de Justicia indicó que, en caso de ser declarado culpable, Thomas Markle podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal.

¿Qué relación tiene Meghan Markle con su padre?

Thomas Markle y su hija Meghan mantienen una relación distanciada desde antes de la boda de la duquesa de Sussex con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018.

Y es que, esta separación familiar recibió amplia atención mediática luego de que Thomas no asistiera a la ceremonia real.

Meghan explicó anteriormente que su decisión de mantener distancia de su padre y evitar que tuviera contacto con sus hijos estaba relacionada con su intención de protegerlos.