Cae en España Said “N”, líder de “Los Zetas” en Europa

La Policía Nacional de España informó este lunes que detuvo en Madrid a cinco personas, entre ellas Said "N", representante en Europa de la organización mexicana de "Los Zetas”.

En un comunicado, indicó que derivado de una operación conjunta con la Policía Nacional de Colombia también aseguraron 400 kilogramos de cocaína, 220 mil euros en efectivo, dos vehículos, 10 teléfonos y documentación de interés que portaban los sujetos aprehendidos.

"Este operativo supone el segundo gran golpe contra las organizaciones criminales mexicanas que tratan de asentarse en nuestro país", declaró la institución.

Así detuvieron al líder de 'Los Zetas' en España

De acuerdo con la Policía Nacional de España, Said "N" mantenía una residencia en Madrid, pero se caracterizaba por llevar una vida nómada, trasladándose constantemente entre varios países, lo que complicaba el trabajo de los grupos que lo estaban investigando.

🚔 Detenido en #Madrid el líder en 🇪🇺 de la organización mexicana de los "ZETAS"



Objetivo 👉 Evitar su implantación en 🇪🇸



🚨 Se ha detenido a un total de 5⃣ personas además de intervenir 400kg de sustancia estupefaciente y 220.000 💶 en efectivo#OperaciónConjunta 👮‍♀️🤜🤛 👮 pic.twitter.com/XrFuR1SDo6 — Policía Nacional (@policia) July 31, 2023

El seguimiento a las actividades del detenido permitieron identificar a otros miembros de "Los Zetas" en España y el rol que tenían en la organización criminal. Además, los agentes detectaron que Said distribuía personas de su confianza por Madrid y en algunas provincias de España, así como en Países Bajos.

Said "N" detectó en los últimos meses un fuerte seguimiento de las autoridades, motivo por el que aumentó las medidas de autoprotección y el número de reuniones con sus socios criminales, lo que alertó a los agentes denotando que podía encontrarse en la fase final de una importación de cocaína.

"Los investigadores detectaron un encuentro que mantuvo con el apodado como “el Repetido”, nombre atribuido a un hermano trillizo de origen colombiano conocido en el mundo del narcotráfico. Así, se incrementaron los esfuerzos policiales sobre los investigados con la finalidad de poder detectar y abortar la operación ilícita que estaban tratando de gestar", explicó.

Aseguran kilogramos de cocaína a "Los Zetas" en España

Las operaciones tanto en Colombia, como en España, permitieron asegurar 400 kilogramos de cocaína y 220 mil euros en efectivo, así como vehículos y documentos a nombre de Said "N" y otras personas.

"Gracias a la cooperación internacional con las autoridades colombianas se ha podido detener a la organización criminal afincada en Colombia, consiguiendo así la desarticulación de la misma en los diferentes países en los que actuaba", concluyó la Policía Nacional de España.