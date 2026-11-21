¿Cuándo es el día de Acción de Gracias en 2026?

En 2026, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se celebrará el jueves 26 de noviembre. Como cada año, la fecha corresponde al cuarto jueves de noviembre, una tradición que marca el inicio de una de las temporadas de reuniones familiares más importantes del país.

La celebración suele incluir una cena en la que el pavo es el protagonista, acompañado de puré de papa, salsa de arándanos, verduras y pay de calabaza. También es una jornada para reunirse con familiares y amigos, expresar gratitud y compartir alimentos.

¿Por qué cambia la fecha de Acción de Gracias cada año?

La fecha no está fijada en un día específico del calendario, como ocurre con otras celebraciones. En Estados Unidos se determina a partir del día de la semana: siempre es el cuarto jueves de noviembre.

Por eso, el número del día cambia de un año a otro. Puede caer entre el 22 y el 28 de noviembre, dependiendo de cómo se acomoden los jueves en el calendario.

¿Cómo se calcula el Día de Acción de Gracias?

El cálculo es sencillo: se identifica el primer jueves de noviembre y se cuentan tres jueves más. El cuarto jueves es el día en que se celebra Thanksgiving.

En 2026, el primer jueves será el 5 de noviembre; el segundo, el 12; el tercero, el 19, y el cuarto llegará el 26 de noviembre.

¿Qué significa Thanksgiving?

La palabra Thanksgiving se traduce al español como Día de Acción de Gracias. Su significado está relacionado con agradecer por las bendiciones recibidas, la salud, la familia, los alimentos y las experiencias del año.

En Estados Unidos, la celebración tiene raíces históricas vinculadas con las cosechas y las reuniones comunitarias. Con el paso del tiempo se convirtió en una fecha para convivir, compartir una comida especial y expresar gratitud.

¿En qué países se celebra el Día de Acción de Gracias en 2026?

Aunque Estados Unidos es el país más asociado con esta celebración, no es el único que tiene un día dedicado a dar gracias. En 2026, estas son algunas de las fechas en otros lugares:

Canadá: lunes 12 de octubre. Se celebra el segundo lunes de octubre.

lunes 12 de octubre. Se celebra el segundo lunes de octubre. Santa Lucía: lunes 5 de octubre.

lunes 5 de octubre. Granada: domingo 25 de octubre; el descanso oficial se recorre al lunes 26.

domingo 25 de octubre; el descanso oficial se recorre al lunes 26. Liberia: jueves 5 de noviembre, durante el primer jueves de ese mes.

jueves 5 de noviembre, durante el primer jueves de ese mes. Estados Unidos: jueves 26 de noviembre, el cuarto jueves de noviembre.

Las fechas y el sentido de la celebración cambian según el lugar. Por ejemplo, en Granada el día está relacionado con un acontecimiento histórico de 1983, mientras que en Liberia tiene un carácter nacional y religioso.

¿El Día de Acción de Gracias es festivo en México?

No. El Día de Acción de Gracias no está contemplado como día de descanso obligatorio en México, por lo que el jueves 26 de noviembre de 2026 será una jornada laboral habitual para la mayoría de las personas.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece los días de descanso obligatorio y no incluye esta celebración. Entre los días festivos que quedan en el calendario de 2026 están el 25 de diciembre, Navidad.

Aunque algunas familias mexicanas se suman a la tradición, especialmente aquellas con vínculos con Estados Unidos o Canadá, no se trata de una celebración oficial en el país.