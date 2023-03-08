Día de la Mujer 2023: El Papa Francisco les agradece su compromiso

En el Vaticano y con motivo del Día de la Mujer 2023, el Papa Francisco agradeció a todas las mujeres su compromiso en la construcción de una sociedad más humana, por su capacidad de captar la realidad con mirada creativa y corazón tierno, externó que este es un privilegio sólo de las mujeres.

Tras la catequesis de la audiencia general y con motivo del Día de la Mujer 2023 se dirigió a todas las mujeres y en particular a las presentes en la Plaza de San Pedro, pidió tener siempre "en el corazón y en la oración al martirizado pueblo ucraniano, cuyo dolor no debemos olvidar".

En particular, dirigiéndose a los fieles polacos, cuyas parroquias y comunidades pastorales celebran retiros espirituales con motivo de la Cuaresma, Francisco dijo: "Que puedan ser un momento de reflexión sobre la calidad de su humanidad y de su cristianismo, para dar frutos de bien, también en favor de las personas que acogen en su país, especialmente los ucranianos".

Día de la Mujer 2023

"en el Día de la Mujer 2023, pienso en todas las mujeres. Les agradezco su compromiso con la construcción de una sociedad más humana, a través de su capacidad de captar la realidad con un ojo creativo y un corazón tierno, este es un privilegio exclusivo de las mujeres, bendición para todas las mujeres de la plaza. Y un aplauso para las mujeres, se lo merecen"

La Cuaresma, subrayó el Papa, "sea un tiempo propicio para revitalizar nuestro dinamismo misionero, para prestar con alegría un servicio al Evangelio y a la humanidad", acogiendo, "la invitación de la Iglesia a la conversión y a la penitencia, para anunciar con alegría el Evangelio al mundo". "Volver al amor del Padre y a la misión del Hijo y del Espíritu Santo -dijo a los peregrinos en árabe- nos lleva a reconocer la gratuidad del don de la plenitud de la vida a la que estamos llamados, don por el que alabamos y damos gracias a Dios".

Papa Francisco pide orar para que las mujeres sean respetadas, protegidas y valoradas

A través de su cuenta de twitter, el pontífice pidió "orar para que todas las mujeres sean respetadas, protegidas, valoradas. Agredir a una mujer y a una madre es hacérselo a Dios mismo, que tomó de una mujer, de una madre, la condición humana".

El Papa Francisco ha condenado la discriminación contra las mujeres en el pasado pero, al igual que sus predecesores, ha descartado un sacerdocio femenino. La Iglesia Católica enseña que solo los hombres pueden convertirse en sacerdotes porque Jesús eligió a los hombres como sus apóstoles.

El Papa ha designado a varias mujeres para puestos directivos desde que se convirtió en Papa, y dijo el año pasado que "cada vez que a una mujer se le da un puesto en el Vaticano, las cosas mejoran".

Se cumplen 10 años del Pontificado del Papa Francisco

Con motivo de los 10 años de su Pontificado se realizará un Seminario internacional promovido por la Academia de Líderes Católicos Latinoamérica y organizada por más de 16 instituciones católicas.

Reúne a líderes de la Iglesia, académicos y expertos de todo el mundo para discutir los logros y desafíos del pontificado de Francisco en la última década.

El legado teológico-pastoral y el legado social del Papa Francisco son los temas centrales del seminario internacional organizado en conmemoración del décimo aniversario del Pontificado de Bergoglio.

México presente en el Pontificado del Papa Francisco

Entre los exponentes estará el Cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, México.