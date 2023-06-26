Día de la Tortura: Los peores castigos a los largo de la historia y en la actualidad

Este 26 de junio se conmemora el Día Mundial en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, una forma de castigo contra la que luchan diversas organizaciones, pues a pesar de estar prohibida, persiste en muchas regiones del mundo, aunque a lo largo de la historia han cambiado. Conoce cuáles han sido los peores castigos a lo largo de la historia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condena todo tipo de tortura por ser uno de los actos más “aborrecibles” de los seres humanos contra sus semejantes, aunque ha existido desde hace siglos.

De acuerdo con Amnistía Internacional, la tortura existe desde el siglo V a.c. cuando en su ley estaba permitido castigos deshonrosos y públicos para ciertas personas, como extranjeros y esclavos.

¿Cómo eran las torturas durante la Santa Inquisición?

El punto más fuerte de la tortura como castigo ocurrió durante la Edad Media al siglo XVIII, Cuando la iglesia católica creo la llamada Santa Inquisición, con el objetivo de “suprimir la herejía”, mediante presuntas investigaciones en las que muchas veces terminaban confesando por tortura. Finalmente los acusados eran castigados con tortura, humillación pública o la muerte.

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¿Cuáles son los peores métodos de tortura de la historia?

Toro Falaris

De los métodos más antigüos de tortura y que actualmente no se utilizan esta el Toro Falaris, el cual consistía en meter a una persona en una escultura con forma de toro a calentarlo hasta que la víctima moría calcinada.

Crucifixión

Es un símbolo de la religión cristiana, que servía como método de castigo y ejecución. Este método se utilizó en Roma hasta el año 337.

Ratas

Este método de tortura consistía en poner una olla llena de ratas sobre el estómago del prisionero, después la calentaban para que las ratas comenzaran a desgarrar el cuerpo de la víctima para tratar de huir.

Empalamiento

Durante la Edad Media, el empalamiento fue una de las torturas más utilizadas en la época. Consistía en meter un palo por el ano de la víctima y que atravesara el cuerpo hasta salir por la boca.

En la actualidad, en algunos países utilizan una forma moderna de este método, que es considerado tortura sexual.

Tehucanazo

Entre las formas de tortura más actuales está el llamado tehucanazo, el cual tristemente se aplicó en México durante muchos años. Este consistía en agitar una botella de agua con gas e introducir el líquido en la nariz de la víctima.

Sillas de inmovilización

Este también es un método moderno de tortura, el cual consiste en sentar a los acusados en una silla sin que se puedan mover, para golpearlo.

Asfixias con bolsas plásticas

Consiste en provocar sofocación a una persona colocando una bolsa de plástico en la casa para cubrir nariz y boca, después de unos segundos se retira, esto se repite varias veces.

Colgarlos para golpear

Los golpes es el método de tortura más común en el mundo actual, sin embargo, existen diferentes formas de hacerlo. Una de las más conocidas es colgar a la víctima de cabeza y pegarle en el cuerpo.

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Uso de gas lacrimógeno

El gas lacrimógeno es utilizado prácticamente por la policía de todo el mundo, especialmente para dispersar marchas y manifestaciones cuando se tornan violentas. No obstante grupos de derechos humanos aseguran que también es un método de tortura debido a los daños que puede provocar en las personas.

¿Qué tipos de tortura existen en la actualidad?

Como ya se ha dicho, la tortura en el mundo no se ha erradicado, pues aunque ya no existen métodos tan crueles como los de la edad media, aún se se utilizan otras formas para causar dolor.

Los métodos de tortura pueden varias, ya que van desde físicas como golpes y hasta descargas eléctricas. También existe la tortura de índole sexual, como la violación o humillación.

Otro tipo de tortura es la psicológica como la privación de sueño o la reclusión prolongada en régimen de aislamiento.

En muchos casos, la tortura se realiza en secreto, como en calabozos, salas de interrogatorio y cárceles, estos son los lugares más comunes donde sucede.