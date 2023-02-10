Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: Las 5 destacadas actualmente

El 11 de febrero se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia para reconocer la importante labor que ellas han hecho en importantes descubrimientos que han cambiado la vida de los seres humanos. Por ello, te presentamos a 5 mujeres contemporáneas que han destacado en la ciencia.

De acuerdo con la ONU, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia pretende conectar a la comunidad internacional con las mujeres y las niñas en el ámbito, reforzando los lazos para buscar estrategias orientadas a mejorar el futuro.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia?

La Asamblea General de la ONU declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan en la comunidad científica y la tecnología.

Sin embargo, aún hay muchos retos que faltan por alcanzar, pues las mujeres y niñas que dedican su vida a la ciencia reciben becas más modestas que sus colegas hombres.

Las mujeres en la ciencia representan el 33.3 por ciento de todos los investigadores y solo el 12 por ciento de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres.

Mujeres contemporaneas destacadas en la ciencia

Katya Echazarreta

Katya Echazarreta es la primera mujer mexicana en llegar al espacio con la NASA. Con tan solo 26 años, también se convertirá en la astronauta más joven en salir del planeta tierra.

Desde pequeña fue su sueño viajar al espacio, por lo que se ha convertido en una de las mujeres destacadas en el mundo de la ciencia.

Carolyn Bertozzi

Esta mujer fue una de los tres ganadores del Premio Nobel de Ciencia 2022, convirtiéndose en la octava investigadora de la historia en llevarse el galardón en esta categoría.

Tu Youyou

Descubrió la artemisinina, un medicamento utilizado para tratar la malaria. El descubrimiento de esta mujer ha sido uno de los más importantes, ya que ayudó a salvar millones de vidas. Sus investigaciones estuvieron basadas en la medicina tradicional china.

For saving millions of lives, Tu Youyou’s discovery has been called the most important pharmaceutical intervention in the last half of the 20th century.#HeroOfProgress



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Kiara Nirghin

Con tan solo 16 años, creó una solución biodegradable para terminar con la sequía en Sudáfrica, de donde ella es originaria. La solución de esta niña consistió en mezclar la cáscara de la naranja con la piel del aguacate, creando una síntesis capaz de absorber 300 veces su peso en agua.

Kizzmekia Corbett

Fue una de las mujeres de ciencia que participaron en la investigación de la vacuna contra Covid-19 en Estados Unidos. Corbett formó parte de un equipo dentro de los Institutos Nacionales de Salud que trabajaron para desarrollar una de las vacunas que tiene una eficacia superior al 90 por ciento.