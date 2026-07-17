Día Mundial del Perro: las mejores razas para la búsqueda y rescate según la ciencia y los requisitos en México

En el marco del Día Mundial del Perro, tanto la ciencia como el adiestramiento canino han determinado que no cualquier perro puede ser rescatisa, pues se requiere un olfato superior, estabilidad emocional y un alto impulso de juego. De hecho, en México existe una certificación oficial para profesionalizar esta noble labor cívica y de Protección Civil, por lo que conocer los criterios operativos es fundamental para entender cómo operan los binomios en rescate y a quiénes benefician, que son víctimas atrapadas o extraviadas.

¡Héroes de cuatro patas regresan a casa! 🐾🇲🇽



Los binomios caninos de la Cruz Roja Mexicana (@CruzRoja_MX) volvieron a México después de 12 días de trabajo en Venezuela, donde participaron en las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores sismos



Con su increíble olfato… pic.twitter.com/urJllf8Xy2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

Todo lo que debes saber sobre los perros de búsqueda y rescate

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la selección y entrenamiento de perros para Búsqueda y Rescate (SAR) está basado en su sociabilidad, resistencia física y un olfato desarrollado que supera 40 veces al sentido humano. A través de un refuerzo positivo —donde el perro percibe la búsqueda de aroma humano como un juego— se le condiciona a recibir un premio final.

Asimismo, especialistas detallaron que este entrenamiento inicia —idealmente— cuando son cachorros y requiere alrededor de 600 horas al año, tomando unos 2 años de formación para que tengan la capacidad operativa que se requiere. Una vez terminado, operan en múltiples escenarios de emergencia, incluyendo estructuras colapsadas tras terremotos, avalanchas de nieve, entornos acuáticos, bosques y zonas urbanas.

¿Cuáles son las mejores razas de perros para búsqueda y rescate?

Según Red Canina, las razas más aptas son:



Pastor Belga Malinois

Pastor Alemán

Golden Retriever

Labrador Retriever

Border Collie

San Bernardo

Springer Spaniel Inglés

Sin embargo, mascotas.com explicó que también se contemplan perros mestizos que cumplan con las aptitudes requeridas, que son:



300 millones de receptores olfativos

Operar bajo estrés sin agresividad ni miedo a ruidos fuertes

Resiliencia ambiental para trabajar en condiciones climáticas extremas

Asimismo, la Real Sociedad Canina Española compartió que, la responsabilidad no recae solo en el peroo, pues debe contar con la guía de un humano con empatía, liderazgo, capacidad de análisis, compromiso social y conocimientos en emergencias.

Finalmente, debes saber que las especialidades de búsqueda se dividen en 4 tipos principales, que son:



Mantrailing: rastro específico Venteo: detección de olor por aire Detección de restos humanos (HRD) Búsqueda en estructuras colapsadas y avalanchas

Cabe destacar que los costos de formación pueden llegar hasta los 20 mil euros (401 mil 302.00 pesos mexicanos) durante los dos años que dura su formación.