Día Mundial del Emoji: Por qué se celebra el 17 de julio y su historia

El Día Mundial del Emoji se celebra cada 17 de julio para resaltar la utilidad que tienen los pequeños pictogramas en la vida diaria, ya que una sola imagen puede servir para expresar sentimientos o indicar las condiciones climáticas.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el emoji es una “pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto o idea”.

En el marco del Día Mundial del Emoji te llevamos por un recorrido de lo más curioso que existe sobre estos iconos, desde su himno hasta los nombres propios que tienen algunos de ellos.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Emoji el 17 de julio?

La celebración surgió en 2014 y se eligió el 17 de julio porque entre los numerosos emojis que existen, el que tiene la figura de un calendario muestra precisamente ese día.

Apple fue la primera plataforma que utilizó esta imagen, con el 17 de julio marcado, para su aplicación calendario iCal, la cual se lanzó el mismo día pero de 2002.

En 2016, iCal se convirtió en Calendar y al icono se le dio dinamismo, es decir, ya no mostraba una fecha fija, sino que aparece el día actual.

Gooooood morning, New York City! ✨🗽🏙️✨



Bagels are toasted, the morning yoga is done, the coffee is strong, and you’re still riding high after the Knicks got the W - let’s keep those immaculate vibes rolling for #WorldEmojiDay! 🥯🧘‍♂️☕️🏀 pic.twitter.com/58TOCmSpi5 — World Emoji Day 📅 (@WorldEmojiDay) July 17, 2026

Día Mundial del Emoji: ¿Cuándo se inventaron?

La aparición de los emojis se remonta a 1999, cuando el diseñador japonés Shigetaka Kurita creó 176 emoticonos para una empresa de comunicaciones, llamada Ntt Docomo.

Kurita se inspiró en el manga para crear los pequeños iconos, que en ese momento tenían un diseño simple pero incluso así era fácil entender a qué sentimiento hacían referencia.

Primer set de emojis (NTT DOCOMO) diseñado por Shigetaka Kurita en 1999. En 2016 fueron incorporados a la colección del MoMA. #DiaMundialDelEmoji pic.twitter.com/NpdFlkr7rk — Sebastián Vivarelli (@vvs00) July 17, 2018

De hecho, la palabra emoji deriva del japonés, es un vocablo que se acuñó a finales de la década de 1990: la e significa “dibujo” y moji quiere decir “carácter”.

Día Mundial del Emoji: ¿Cuál es el significado de los emojis?

Los emojis se dividen en ocho categorías, cada una de las cuales facilita a los usuarios de aplicaciones móviles encontrar el pictograma más adecuado.



Emociones y personas

Animales y naturaleza

Alimentos y bebidas

Actividades

Viajes y lugares

Objetos

Símbolos

Banderas

El significado de estas pequeñas imágenes a veces puede confundirse, como ocurre con los emojis de emociones, que son los más utilizados. Por ejemplo, la carita que en realidad es de ternura suele enviarse a los contactos para expresar tristeza.

Los emojis de emociones fueron los más utilizados a nivel mundial en 2021, según el ranking de Unicode el que más apareció en los chats fue la cara que llora de risa, seguida de la cara sonriente con lágrimas, la cara llorando y la que envía un beso de corazón.

En el top 10 también apareció la cara con corazones a los lados, la que tiene corazones en los ojos en señal de enamoramiento y la carita sonriente con mejillas sonrojadas.

¿Cuántos emojis existen? De acuerdo con Unicode, el consorcio que regula y restringe los emojis, actualmente existen 3 mil 953 símbolos que los usuarios de plataformas digitales pueden utilizar.

Alrededor de estos numerosos símbolos existen varios datos curiosos, pues desde su aparición no solo ha mejorado su diseño, también existen algunos que fomentan la igualdad, como el de la familia monoparental.

