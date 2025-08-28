A ver, raza, bien dice el clásico que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y para nosotros en México ya llegó la hora del autoritarismo. Marquen todos sus calendarios, porque el próximo primero de septiembre -sí, literalmente en un par días- comenzará oficialmente la nueva dictadura mexicana.

Inicia la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación

Porque si ya no se acordaban, en esta fatídica fecha tomará posesión la nueva Suprema Corte, y los miles de jueces y magistrados electos en la farsa del pasado junio, en la cual 9 de cada 10 mexicanos decidieron NO participar.

Y como en todo país bananero, la llegada de esta nueva Corte significará solo una cosa: que van a hacer cualquier cosa que les digan desde el poder.

Y no crean que estoy exagerando. Ya hemos visto cómo algunos de los nuevos integrantes de la Corte están completamente alineados a la ideología del régimen.

Y quizá ustedes crean que esto no les afectará. Que el Poder Judicial es algo que ni entienden y ni les interesa. Pero mucho cuidado raza... porque lo que vamos a vivir a partir del 1 de septiembre ya lo hemos visto en otros países autoritarios y nos afecta a TODOS: a ti, a tus papás, a tu abuelita, a tu sobrina y a tu cuñado.

Y es que todos vamos a vivir en una justicia selectiva y arbitraria. En una justicia de simulación.

¿Qué significa esto?... ¡Es muy sencillo, raza! Significa que cuando eres amigo del poder, te tocan privilegios, favores y concesiones. Pero si no te alineas, si criticas o eres enemigo del poder, pues entonces... te lleva la ching#d@. ¡Así de simple!

Avanza el autoritarismo en México

Con esta decisión, Morena avanza un paso más hacia el poder absoluto que empezó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ya tienen la presidencia de la República sin contrapesos y órganos autónomos. Tienen la mayoría en el Congreso que consiguieron de manera fraudulenta. Y ahora tienen al poder judicial en la bolsa.

¿Qué es lo único que les falta? Muy poco: controlar al INE y las elecciones para quedarse por siempre en el poder. Pero no se preocupen, que de forma muy diligente, estos políticos ya están cocinando su nueva reforma electoral que se aprobará el siguiente año.

¡Es que enserio... ya dense cuenta compadres!