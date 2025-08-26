Una era llegó a su fin. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cerró una época de más de 30 años para el máximo tribunal del país.

En su mensaje dejó claro que los ministros enfrentaron años de asedio, calumnias y agresiones del gobierno federal.

“No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias, no apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho”, expresó.

Norma Piña envía mensaje a próximos ministros de la SCJN

Norma Piña recomendó a los ministros que vienen velar por los derechos consagrados en la Constitución.

“Aún existe una enorme deuda con su ejercicio, el rumbo del país no puede depender del aplauso o del agravio”, dijo.

En el salón de plenos, y con la ausencia de Lenia Batres Guadarrama, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Yasmín Esquivel Mossa, la presidenta Norma Lucía Piña Hernández y los presidentes de la Primera y Segunda Sala rindieron su último informe de labores.

En ocho meses, en la Primera Sala, a cargo de Loretta Ortiz Ahlf, se resolvieron 931 asuntos, mientras que en la Segunda, de Javier Laynez Potisek, fueron 720; quedaron pendientes 47.

“Cinco del ministro Alberto Pérez Dayán, cuatro los asuntos míos, dos asuntos de la ministra Yasmín Esquivel y 36 de la ministra Lenia Batres”, expuso Javier Laynez, ministro de la Corte.

Un Poder Judicial afín a Morena llegará

Los actuales ministros se irán al finalizar agosto para dar paso a un nuevo Poder Judicial en el que todos sus integrantes tienen abierta cercanía con el régimen morenista.

“Procedo levantar esta última sesión de la integración de esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se levanta la sesión”, finalizó Norma Piña.

