Difieren Xóchitl y Beatriz por relaciones comerciales de México

La capital tapatía volvió a juntar a Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez aspirantes del Frente Amplio rumbo a la elección presidencial. En el cuarto Foro Regional hablaron del comercio de México frente al mundo … Y por primera vez, las diferencias entre las dos saltaron a la vista, en las relaciones comerciales de México con el mundo.

La panista Xóchitl Gálvez se pronunció por fortalecer relación con Estados Unidos. “Logísticamente tenemos 41 cruces fronterizo donde pasan millones de personas y sobre todo transporte para llevar mercancías y aquí no nos podemos confundir, todos sabemos leer un mapa y sabemos dónde se ubica México, no estamos cerca de China y así es que nuestro aliado comercial tiene que ser Norteamérica, tomemos algunas decisiones, donde unos ven problemas yo veo oportunidades”.

Y la priista Beatriz Paredes por ampliarla los negocios con el resto del mundo “Me parece que tenemos que jugar la ventaja de pertenecer al bloque regional de América del Norte, de ser potencia de América, junto con Brasil y de jugar nuestro papal con Hispano América y lo que eso significa para Europa. Tenemos la posibilidad de batera en tres grandes grupos regionales y eso es muy útil para México”.

Xóchitl pinta su raya con países dictatoriales

Y con América Latina, refrendaron la amistad de México, pero la panista marcó su raya con países dictatoriales.

"No debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales. Gobiernos como el Canel en Cuba que tiene a más de mil presos, gobiernos como el Nicolás Maduro en Venezuela donde no hay democracia, donde se persigue a los opositores, gobiernos como el de Daniel Ortega, la Revolución sandinista salió peor que la dictadura de Somoza ”, acuso Xóchitl.

Las aspirantes del Frente también reprobaron la actual política migratoria y exterior.

Beatriz Paredes cuestiono los acuerdos con Estados Unidos “No responde a la tradición de respeto a los derechos humanos, es una política subordinada a los designios a los acuerdos que en lo oscurito que hicieron con Donald Trump y que debemos de exigir conozcamos todos los mexicanos”.

Xóchitl Gálvez se refirió al congelamiento de las relaciones México-España. “Las relaciones con España deben continuar porque no podemos cambiar el pasado…LIGAR…Pero sería mucho mejor que el presidente enviara al Senado de la República la reforma constitucional en materia de derechos indígena que recoge los acuerdos de San Andrés Larrainzar, eso sería mucho mejor que andar exigiéndole a España un perdón”.

Convocan a ir unidos por el cambio

Gálvez lanzó “el sueño mexicano se vive en todo el mundo y lo que yo les vengo a ofrecer es que sí nos ponemos a trabajar duro, jalamos parejo, el mundo es nuestro “

Y Paredes arengo “para lograr que los ideales se vuelvan una realidad no basta enfrentarte a los molinos de viento sino rehaciendo la fortaleza, estimular la participación de todos, con la participación de todos tenemos que transformar este país, enfrentar y resolver nuestros problemas”.

Las dos aspirantes del Frente tuvieron porras y aplausometro.

El próximo sábado, en Mérida, Yucatán será el último foro en el que la priista y la panista medirán sus conocimientos.

Y ese mismo día, el Comité Organizador del proceso comenzará el sondeo para definir quién de las dos representará al Frente Amplio rumbo al 2024.