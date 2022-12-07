Dina Boluarte se convierte en la primera mujer presidenta de Perú

Dina Boluarte tomó juramento como nueva presidenta de Perú para sustituir a Pedro Castillo, quien fue removido por el Congreso del país este miércoles. Será la primera mujer mandataria en el país andino.

Asumió el cargo de vicepresidenta, el 28 de julio de 2021, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. Anteriormente se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Dina Boluarte juró como la nueva presidenta de Perú para terminar el periodo de Pedro Castillo hasta 2026, quien fue destituido durante la votación de un juicio político como respuesta a su decisión de eliminar al congreso.

"Convoco a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda de crecimiento económico con inclusión social": Dina Boluarte, presidenta de Perú.



Ampliación en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/4LY7S1nQee — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 7, 2022

Pedro Castillo fue convocado por el Congreso para que respondiera por acusaciones de “incapacidad moral para gobernar” en medio de varias investigaciones por corrupción, por lo que el congreso adelantó la decisión y destituyó a Castillo con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones.

La nueva presidenta de Perú fue de las primeras en rechazar la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso, a través de un mensaje compartido en Twitter donde escribió

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de el quiebre del orden constitucional con el cierre del congreso. Se trata de un golpe de estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

Primer mensaje de Dina Boluarte como presidenta de Perú

Tras tomar juramento como la primera presidenta de Perú, Dina Boluarte ofreció un mensaje a la nación desde el pleno del Congreso de la nación, donde se comprometió a luchar contra la corrupción.

#CongresoInforma l Ante la Representación Nacional, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta de la República, según lo establecido por el artículo 115 de la Constitución. pic.twitter.com/cy3BNWI2I8 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 7, 2022

Asimismo indicó que su objetivo es trabajar por el bien de Perú y solicitó al congreso una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional.

Perú ha vivido desde hace años en una constante turbulencia política por una fuerte pugna entre el Congreso y el Gobierno.

Desde el 2016 el país ha tenido cinco presidentes, incluyendo a Castillo. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de una votación de destitución, mientras que Martín Vizcarra fue defenestrado en el 2020 por el Parlamento.