¿Quién es Diosdado Cabello, el principal objetivo de Estados Unidos tras la muerte de ‘El Mencho’?

El escenario cambió el 22 de febrero de 2026 , cuando fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG. Tras esa operación en Jalisco, Estados Unidos reconfiguró su lista de prioridades y colocó a Diosdado Cabello como uno de los principales objetivos internacionales con recompensa vigente.

Con la muerte de 'El Mencho', el nombre de Diosdado Cabello tomó fuerza en reportes oficiales de Estados Unidos. Washington mantiene una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura, una cifra superior a la que se ofrecía por el líder del CJNG antes de su caída.

¿Quién es Diosdado Cabello y por qué lo busca Estados Unidos?

Diosdado Cabello es un veterano político venezolano, identificado como una de las figuras centrales del poder en Venezuela y parte del círculo cercano al gobierno de Nicolás Maduro. Ha sido diputado, ministro y presidente de la Asamblea Nacional.

Autoridades de Estados Unidos lo acusan de delitos como conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y vínculos con redes criminales transnacionales. Cabello ha negado públicamente esas acusaciones.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que las investigaciones contra Diosdado Cabello están relacionadas con estructuras de tráfico internacional conocidas como el llamado "Cartel de los Soles". Estas indagatorias lo colocan en una categoría distinta a la de líderes operativos como "El Mencho" o estructuras como el CJNG.

¿Por qué la recompensa por Diosdado Cabello supera la de 'El Mencho'?

Antes de su abatimiento, Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de 'El Mencho', líder del CJNG . Tras su muerte, la recompensa por Diosdado Cabello, 25 millones de dólares, quedó entre las más altas del hemisferio.

Analistas consideran que, a diferencia de 'El Mencho' y del 'CJNG', capturar a Diosdado Cabello implicaría un desafío mayor por su posición dentro de estructuras políticas y de poder, no sólo criminales.

¿Qué otros nombres están en la lista de Estados Unidos?

Aunque Diosdado Cabello se convirtió en prioridad tras la muerte de El Mencho, Estados Unidos mantiene otros objetivos activos dentro de su estrategia contra el narcotráfico internacional.

Entre ellos figuran Jesús Alfredo Guzmán Salazar , vinculado al tráfico de fentanilo; Yulán Adonay Archaga Carías , identificado como líder de la MS-13 en Honduras; y Sebastián Marset Cabrera , señalado por lavado de dinero en Sudamérica.

Sin embargo, estos perfiles están enfocados principalmente en estructuras operativas del crimen organizado, similares en naturaleza al CJNG que encabezaba 'El Mencho'. En contraste, el caso de Diosdado Cabello representa un nivel distinto dentro de las prioridades de Estados Unidos, debido a su posición política y a las acusaciones que lo vinculan con presuntas redes transnacionales desde una estructura de poder.