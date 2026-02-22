Muerte del Mencho: estos son los nombres que podrían tomar el control del CJNG

La muerte de El Mencho fue confirmada este 22 de febrero de 2026 tras un operativo militar en Tapalpa, Jalisco . Con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, el CJNG enfrenta un proceso inmediato de reacomodo interno.

Autoridades federales mantienen vigilancia ante posibles movimientos dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que el liderazgo histórico quedara vacío tras abatir al Mencho durante el enfrentamiento.

¿Quién podría asumir el control del CJNG tras la muerte de 'El Mencho'?

Reportes de inteligencia apuntan a Juan Carlos Valencia González, identificado como "El 03" o "R3", como uno de los perfiles con mayor cercanía al núcleo familiar de Nemesio Oseguera Cervantes.

R3 ha sido vinculado con estructuras operativas dentro del CJNG y con coordinación de células armadas. Su relación familiar con el entorno directo del Mencho lo coloca dentro de los nombres observados en este escenario.

Juan Carlos Valencia González, identificado como 'El 03', no es hijo biológico de Nemesio Oseguera Cervantes, sino de su esposa, Rosalinda González Valencia. De acuerdo con reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos, nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que le otorga nacionalidad estadounidense y mexicana.

Con el paso de los años comenzó a aparecer en investigaciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En 2019 su nombre fue incluido en una acusación presentada ante una corte del Distrito de Columbia.

Otros perfiles que aparecen en reportes de inteligencia

Además de Juan Carlos Valencia González, identificado como "El 03" o "R3", investigaciones previas han mencionado a otros operadores vinculados a la estructura del CJNG.

Entre los nombres que han sido señalados en distintos expedientes se encuentran:



Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo": Ha sido relacionado con la coordinación de células armadas y operaciones en distintos puntos del occidente del país. Su nombre aparece en investigaciones por control territorial y reclutamiento.



Ha sido relacionado con la coordinación de células armadas y operaciones en distintos puntos del occidente del país. Su nombre aparece en investigaciones por control territorial y reclutamiento. Audias Flores Silva , conocido como "El Jardinero": Identificado en reportes como operador logístico dentro del CJNG, vinculado a la supervisión de zonas estratégicas y laboratorios clandestinos.



, conocido como "El Jardinero": Identificado en reportes como operador logístico dentro del CJNG, vinculado a la supervisión de zonas estratégicas y laboratorios clandestinos. Julio Alberto Castillo Rodríguez , alias “El Chorro”: Señalado por su relación familiar con el entorno cercano de Nemesio Oseguera Cervantes y por presunta participación en esquemas financieros del grupo.



, alias “El Chorro”: Señalado por su relación familiar con el entorno cercano de Nemesio Oseguera Cervantes y por presunta participación en esquemas financieros del grupo. Erick Valencia Salazar, llamado “El 85”: Considerado cofundador histórico del CJNG. Actualmente enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos, lo que limita su operación directa, aunque su nombre sigue siendo mencionado en análisis de estructura criminal.

¿Por qué no es "El Menchito" el sucesor?

Durante años se consideró que Rubén Oseguera González, conocido como “El Menchito”, podía encabezar la sucesión. Sin embargo, tras su extradición y sentencia en Estados Unidos, esa posibilidad quedó descartada en términos operativos.

Esto obligó al CJNG a consolidar mandos alternos en distintos niveles de su estructura territorial.

¿Puede fragmentarse el CJNG tras la muerte del Mencho?

Especialistas en seguridad advierten que la muerte del Mencho puede derivar en dos escenarios: una transición interna ordenada o disputas por control territorial.

Las noticias recientes 2026 sobre el CJNG se mantienen en desarrollo, mientras fuerzas federales refuerzan presencia en zonas estratégicas.