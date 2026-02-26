Notas
“Voy en movimiento”: el último mensaje de un Guardia Nacional caído en operativo contra "El Mencho"
El joven llevaba cuatro años en la Guardia Nacional; su madre exige respeto y transparencia tras confirmarse su muerte en el operativo contra “El Mencho”.
Lo bajaron de su camión: Trailero desaparece tras quema de su unidad durante narcobloqueos en Veracruz
Bulmaro Herrera Bandala desapareció en la carretera Álamo–Tihuatlán, Veracruz, tras la quema de su camión durante narcobloqueos por la caída de “El Mencho”.
VIDEO: Jóvenes quedan atrapados en cabaña de Tapalpa durante balacera por abatimiento de ‘El Mencho’
Ocho jóvenes viajaron a Tapalpa para descansar y terminaron refugiados en una cabaña durante la balacera que dejó como saldo el abatimiento de ‘El Mencho’.
¿Se desmorona el CJNG? Cae "El Salsas" operador financiero en Colima
Autoridades detuvieron en Cuauhtémoc, Colima, a “El Salsas”, señalado como operador financiero del CJNG; fue vinculado a proceso por posesión de drogas.
VIDEO: ¿Recibiste una llamada del supuesto “nuevo líder" del CJNG? El tipo de extorsión que acecha a la CDMX; este es el modus operandi
Al recibir la llamada, una persona se presentará como el “nuevo líder” del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, ofreciendo seguridad y protección a los ciudadanos.
¡Como dominó! Caen otros cuatro integrantes del CJNG en Chiapas
La estructura del CJNG se tambalea. Tras la detención de cuatro integrantes en Ixhuatán, Chiapas, se suman capturas clave en distintas zonas del país.