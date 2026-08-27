VIDEO | “P3nd3j0 y ambicioso”: Diputada del PRI recuerda a Andy, hijo de AMLO, en Guerrero

La propuesta de entregar una de las principales distinciones del Congreso de Guerrero a Andrés Manuel López Obrador ya provocó reacciones, como era de esperarse, la diputada local del PRI, María Pilar Vadillo Ruiz, cuestionó la posibilidad de que el expresidente reaparezca públicamente y lanzó una dura crítica contra uno de sus hijos.

El tema surgió luego de que Jacko Badillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, planteara entregar este año la presea Sentimientos de la Nación al exmandatario.

“Tiene un hijo p3nd3j0 y ambicioso”: diputada del PRI arremete contra AMLO

En medio de la discusión sobre el eventual reconocimiento, Vadillo Ruiz fue cuestionada sobre la posibilidad de que López Obrador acudiera personalmente a recibir la distinción en caso de que la propuesta sea aprobada.

“Si viene o no viene, a nosotros no es un asunto que nos ocupe”, declaró ante los medios, además recordó que el expresidente tiene otros problemas, entre ellos "un hijo pendejo y además ambicioso"

Después de lanzar la polémica frase, Vadillo Ruiz hizo una pausa para disculparse por el lenguaje utilizado y agregó, entre risas: “Disculpen el francés, pero bueno, costeña soy, ¿cómo le hago?”.

“Tiene un hijo pendejo y ambicioso”



Así tundió la diputada priista Pilar Vadillo Ruiz, de Guerrero, a AMLO y a su hijo Andy pic.twitter.com/X7e0YF9TMb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 27, 2026

EU retira visa americana a Andy López Beltran

Las palabras de la legisladora ocurrieron semanas después en que Andy Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, difundió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras perder la visa americana.

También señaló directamente al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, a quienes responsabilizó de ordenar la cancelación del documento.

De acuerdo con la carta, fechada en Teapa, Tabasco, el hijo del expresidente sostuvo que no existe una justificación para la medida y afirmó que las autoridades estadounidenses no cuentan con pruebas en su contra; a raíz de este tema, tanto políticos nacionales como internacionales han reaccionado.