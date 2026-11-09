La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla recursos por más de 10.6 billones de pesos.

Después de seis horas de discusión, Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT) y PVEM, con el respaldo de Movimiento Ciudadano (MC), consiguieron 372 votos a favor y 102 en contra, estos últimos del PAN y PRI.

¿Cuánto se endeudará México con el Presupuesto 2027?

El presupuesto contempla un aumento de 1.3% respecto a 2026. Sin embargo, una parte de los recursos dependerá del endeudamiento público, lo que implica un golpe para los mexicanos.

Aunque el proyecto ya fue avalado en lo general, los diputados deberán discutir las reservas este martes, antes de concluir su aprobación, pues uno de los puntos que más ha generado cuestionamientos fue el nivel de deuda previsto para el próximo año.

De acuerdo con las cifras presentadas, 1.7 billones de pesos del gasto se financiarán mediante deuda, lo que equivale aproximadamente a 16 de cada 100 pesos contemplados en el presupuesto.

🚨#URGENTE | Con 372 votos a favor y 102 en contra, Morena, PT y PVEM, con el respaldo de MC, aprobaron en lo general el presupuesto del gobierno federal para 2027. El gasto será de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, 1.3 por ciento más que en 2026, de los cuales, 1.7 billones saldrán de deuda. Vía @maxi_pelaezp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

¿En qué gastará el gobierno el dinero del Presupuesto 2027?

El Presupuesto de Egresos contempla distribuir los recursos en diferentes rubros como programas sociales, educación, salud, infraestructura, etcétera.

Entre las principales asignaciones previstas se encuentran:

Programas sociales: 1 billón 25 mil 388 millones de pesos, destinados a pensiones, becas y otros apoyos.

1 billón 25 mil 388 millones de pesos, destinados a pensiones, becas y otros apoyos. Educación : 1 billón 256 mil millones de pesos.

: 1 billón 256 mil millones de pesos. Salud : 1 billón 105 mil millones de pesos.

: 1 billón 105 mil millones de pesos. Infraestructura : 1 billón 133 mil millones de pesos.

: 1 billón 133 mil millones de pesos. Estados y municipios: 3 billones 48 mil 223 millones de pesos.

Con estas proyecciones, la diputada panista Margarita Zavala consideró que los r ecursos están mal distribuidos .

Mientras que, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, cuestionó el endeudamiento previsto para 2027 y advirtió consecuencias para las finanzas públicas del país.