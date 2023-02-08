Diputados aprueban Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano

La Cámara de Diputados aprobó con 263 votos a favor y 26 en contra se aprobó la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

El Pleno de la Cámara de Diputados discutió expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano con el que la Sedena tendrá el control del mismo y ya no será una autoridad civil.

#ÚltimaHora Con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones aprueban, en lo general, el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. pic.twitter.com/N2mLgLQhzm — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 8, 2023

Durante la discusión de la ley, la bancada de Morena respaldó la iniciativa de López Obrador al asegurar que ley precisa mecanismos de actuación para proteger y salvaguardar el espacio aéreo y por ende a quienes lo usan.

La ley sobre el espacio aéreo establecerá la coordinación interinstitucional entre autoridades militares y civiles para atender de forma integral estas situaciones en cuanto se presenten, por lo que se creará el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano y el Consejo Nacional de Vigilancia en el Espacio Aéreo.

La ley propuesta por AMLO sostiene que la infraestructura del espacio aéreo es usada por la delincuencia organizada debido a los vacíos que hay en la legislación.

Oposición acusa "militarización" con ley sobre espacio aéreo

La bancada de Movimiento Ciudadano acusó que la ley enviada por el Ejecutivo "militariza" el cielo, ya que la Sedena realizará labores que no son propias de la institución.

En tanto, Morena indicó que dicha ley sobre el espacio aéreo mexicano garantiza la seguridad.

“Se vuelve indispensable proponer un marco jurídico acorde que permita a las autoridades rectoras de la seguridad nacional, responder de manera oportuna ante los riesgos que hoy en día representa una actividad tan determinante para el país, su desarrollo económico y la capacidad operativa, como lo es la aerotransportación”, expuso la diputada morenista, Juanita Guerra Mena.

La nueva Ley crea el Sistema de Vigilancia de Protección del Espacio Aéreo Mexicano con la participación de seis dependencias. Además del Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo, este último encargado de coordinar acciones para preservar la seguridad y soberanía del espacio aéreo.

El nuevo ordenamiento señala que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encargará de vigilar que las aeronaves civiles circulen conforme a las normas del tránsito aéreo.

Según cifras del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo de diciembre de 2018 a noviembre de 2021, se reportaron 720 acertamientos para la intervención y seguimiento de aeronaves relacionas con actividades ilícitas.