Morena aprueba reforma que permite a Sedena la operación del Tren Maya por tiempo indefinido

En la recta final del periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde aprobaron reformas de urgente resolución que dan al gobierno federal la titularidad permanente e indefinida de las asignaciones de vías de comunicación férrea, como la del Tren Maya.

Esta decisión permitirá que entidades paraestatales que puedan obtener asignaciones para la operación y prestación de servicios púbicos por causas de utilidad e interés público. La Secretaría de Infraestructura sería la encargada de su otorgamiento.

Con una mayoría de 264 votos para reformar las leyes de Vías Generales de Comunicación, de Servicio Ferroviario y Federal de Entidades Paraestatales, Morena y aliados se impusieron esta noche en San Lázaro, contra los 216 votos de la oposición.

“Proponemos que las asignaciones previstas en la ley reglamentaria tengan una vigencia indefinida, las asignaciones, reitero, que su titularidad no pueda cederse ni transferirse y que su operación no concluya hasta en tanto subsistan las razones de interés público, social o de seguridad nacional que les dieron origen”, justificó el diputado de Morena, Pablo Amilcar, al presentar la iniciativa.

Fuerte oposición a Morena para la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

La oposición, que con 216 votos intentó frenar la reforma, acusó que "legislar al vapor" viola el proceso legislativo y pondrá en riesgo la certidumbre de inversiones. Por parte de la bancada del PRI, Miguel Sámano, afirmó lo siguiente:

“Esta iniciativa está buscando crear un régimen arbitrario, abriendo la puerta a las asignaciones directas por parte del Ejecutivo. Esta reforma afecta la competencia de los concesionarios bajo el argumento de que es en la búsqueda del interés público, pero cuál es el interés si no hay consenso de los que participan en el mercado. La realidad es que esta iniciativa representa un interés opaco, sin criterios claros, precisos y transparentes para permitir la introducción de nuevos jugadores”.

Víctor Manuel Pérez, diputado del PAN, cuestionó: "¿Quién va a otorgar esas asignaciones? ¿El titular del Ejecutivo? ¿Él va a decidir a quién y con qué sustento?... ¿Sin contar con un estudio, sin tener un modelo de mercado? Otra vez el Estado como administrador y ya sabemos cómo terminan los negocios en manos de este Estado", afirmó el diputado.

Nos han demostrado una y otra vez que son incapaces de administrar bien el dinero de los mexicanos. No pudieron ni rifar un avión, tuvieron que malbaratarlo a un país donde su principal ingreso es muy, pero muy opaco, tienen un AIFA en desuso, ¿cómo?, si lo acaban de inaugurar, es el colmo Víctor Manuel Pérez, PAN

Ante esta aprobación por parte de la bancada guinda y apoyada por el PT y Partido Verde, el dictamen se turnó al Senado para su validación.

