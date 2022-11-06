Diputados analizarán el proyecto del dictamen del Presupuesto 2023

Ciudad de México. Listo el proyecto de dictamen del Presupuesto del gobierno federal para el 2023 para que se discuta en la Cámara de Diputados.

Prevé recortes al gasto por más de 6 mil 437 millones 533 mil pesos. Este momento corresponde a los órganos autónomos. Los recursos son parte de la bolsa que se utilizarán para aumentar el gasto en otras áreas de gobierno.

El INE presenta el mayor recorte al gasto con más de 4 mil 475 millones de pesos, seguido del Poder Judicial con una disminución de más de 1 mil 425 millones de pesos.

Este lunes la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reunirá para analizar el proyecto de dictamen que fue distribuido este domingo entre los legisladores.

De acuerdo al calendario previsto la aprobación del dictamen en la Comisión estará lista este martes para posteriormente se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados.

Según el anteproyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos 2023, el dinero que se recorte a los órganos autónomos se destinará al gasto de tres áreas de gobierno, la mayor parte estará asignada a Bienestar con más de 6 mil 342 millones 057 mil pesos.

El gobierno federal propone un presupuesto para el próximo año de más de 8 billones 299 mil millones de pesos.

