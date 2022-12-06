Hoy deciden diputados reforma electoral en medio de desacuerdos

Este martes la Cámara de Diputados votará el Plan B de reforma electoral a leyes secundarias propuesto por el presidente López Obrador. Morena busca que la votación se haga vía fast track, no obstante está en duda el respaldo del PT a las iniciativas del ejecutivo.

En la Junta de Coordinación Política, Morena impuso su mayoría y aprobó que este martes se lleven a cabo dos sesiones, la primera será presencial y en la que se prevé se discuta y se rechace la reforma a la constitución en materia electoral propuesta por el ejecutivo federal, ya que a Morena y sus aliados no les alcanzan los votos para reformar la Constitución.

La segunda sesión se realizará la tarde de este mismo martes y será de manera semipresencial con el fin de que la bancada de Morena presente las iniciativas a leyes secundaria en materia electoral del presidente López con el fin de que se le dispensen los tramites y se someta a discusión y votación de manera inmediata y no pase a Comisiones.

La bandada del PT junto con el PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra del orden del día, particularmente de la segunda sesión a la que convocará por considerar que no conocen las iniciativas que pretenden votar vía fast track.

La oposición calificó como un albazo legislativo de la mayoría de Morena el pretender reformar varias leyes electorales sin que se conozca el contenido de las iniciativas y ya advierten que habrá voto en contra.

