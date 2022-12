AMLO enviará este martes al Congreso plan B sobre Reforma Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que este martes enviará el plan B de la Reforma Electoral, ya que reconoció que no se conseguirán los votos para la Reforma Constitucional.

En la mañanera de hoy, indicó que la iniciativa estará lista el lunes, pero se prevé que la Cámara de Diputados reciba el Plan B este martes.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto, indicó que se prevé que este martes la Cámara de Diputados mantendrá sesión, por lo que se prevé que durante el transcurso de la mañana reciban la iniciativa, conocida como el Plan B.

¿En qué consistirá la nueva #ReformaElectoral del presidente @lopezobrador_ que NO toca la Constitución? pic.twitter.com/J4hnGEjHww — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

AMLO reconoce que no reunirán votos para Reforma Electoral

El Presidente indicó que se prevé que pueda leerse durante la tarde de este lunes la iniciativa conocida coloquialmente como el Plan B, ya que dijo que no se reunirán los 334 votos que se necesitan para aprobar la Reforma Electoral que envió hace unos meses el Congreso.

“Van a detener la reforma, no tienen mayoría, pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una Reforma Constitucional. No los vamos a alcanzar los 334 porque están juntos, como siempre, el PRI y el PAN, ya dije aún cuando hay militantes del PRI y del PAN que sí quieren y ciudadanos, como este es un grupo de elite, son los partidos, no quieren quedarse sin dinero ni que siga teniendo presupuesto excesivo el INE pues van a votar en contra, no tenemos esa mayoría que se requiere”, dijo desde Campeche.

AMLO explica en qué consiste el plan B de la Reforma Electoral

El Presidente López Obrador indicó que la iniciativa que prevé enviar este martes busca combatir prácticas como la compra de votos, además de reducir el presupuesto del INE, pues ha sostenido que la realización de elecciones son demasiado caras, incluso, dijo, de las más onerosas del mundo.

Insistió que es necesaria una Reforma Electoral y criticó de nuevo la actuación del órgano electoral por sus medidas impuestas a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que evite promover su figura para evitar influir en el proceso electoral del 2024.

“Claro que sí se toca (el INE) y se debe de tocar, que se sepa que la mayoría de la gente en México quiere la Reforma Electoral”, sostuvo.