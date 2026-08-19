¿Qué es la disfunción neurológica? El problema que provoca los desmayos de Jamal Musiala

Los desmayos de Jamal Musiala han puesto en el foco una disfunción neurológica que, según explicó el futbolista, está relacionada con los episodios que ha experimentado. Pero, ¿qué significa este término y cómo puede manifestarse?

El jugador alemán de 23 años, Jamal Musiala se volvió a desmayar por segunda vez en cuatro días durante su partido del Bayern Munich.

¿Qué es una disfunción neurológica?

"Me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia, fácilmente tratables y causados por una disfunción neurológica", mencionó Jamal Musiala, futbolista de Bayerb Munich.

La disfunción neurológica es una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso, el cuál comprende el cerebro, la médula espinal y los nervios, y sus alteraciones pueden producir manifestaciones diferentes dependiendo de la zona.

Esto ocurre cuando el sistema nervioso no funciona de manera normal. El término corresponde a una enfermedad específica, sino que puede describir alteraciones que afectan al cerebro, la médula espinal o los nervios y que pueden manifestarse de distintas formas, dependiendo de su causa y de la zona comprometida.

"Estos episodios pueden provocar los momentos que he vivido recientemente. Sé que pueden parecer alarmantes a primera vista, pero para mí, actualmente son parte de mi día a día", mencionó Jamal Musiala.

Una disfunción deurológica puede presentarse de distintas maneras, ya que depende de qué parte del sistema nervioso esté involucrada. Por eso los síntomas pueden ir desde alteraciones del movimiento, equilibrio o sensibilidad hasta cambios en el estadio de conciencia.

Jamal Musiala presenta dos episodios en cuatro días

De acuerdo con CNN, el primer episodio fue durante el partido amistoso entre el Bayern y el RB Leipzing, donde el delantero cayó al césped unos segundos después de parecer haber quedado inmóvil durante unos segundos con sus brazos en una posición extraña.

El segundo episodio fue durante otro partido amistosoentre el Heidenheim, donde solamente duró seis minutos en el campo.

