El dólar estadounidense se mantiene por debajo de la barrera de los 20 pesos en ventanillas bancarias, mientras los mercados financieros registran movimientos mixtos este jueves 26 de noviembre de 2026.

En México, el S&P/BMV IPC reporta pérdidas superiores a los mil puntos, en contraste con el repunte de casi 2% de las principales bolsas europeas, ante una menor preocupación por los nuevos aranceles comerciales de Estados Unidos.

Dólar baja los 20 pesos: Tipo de cambio repunta este jueves

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 26 de noviembre del 2026, en $18 pesos la compra y en $19.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

A principios de la sesión el dólar se ubicó cerca de los $20m pesos en México.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC) registra una jornada negativa este jueves 26 de noviembre de 2026, al ubicarse en 70 mil 353.18 unidades.

De acuerdo con los datos disponibles a las 15:26 horas, el índice presenta una caída de 1.43%, equivalente a mil 19.07 puntos, mientras que el volumen de operación alcanza los 38 millones 32 mil 719 títulos.

El repunte de la BMV ocurrió después de que Estados Unidos anunciara nuevos aranceles para varios socios comerciales, dejando fuera a México y Noruega.

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Mercados europeos repuntan casi 2% ante menor preocupación por los aranceles de EU

Los mercados bursátiles internacionales registraron ganancias este jueves, luego de que la más reciente ronda de aranceles de Estados Unidos generara menos preocupación entre los inversionistas de la prevista inicialmente. A este escenario se sumó la expectativa de que el español Pablo Hernández de Cos sea el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE).

En Europa, las principales acciones avanzaron cerca de 2%, impulsadas por las ganancias que previamente se registraron en los mercados asiáticos. Además, el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos ofreció una pausa en las operaciones y en la preocupación de los inversionistas por el sector de la inteligencia artificial.