Donald Trump se niega a declarar durante comparecencia en Nueva York

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, se negó a declarar durante una comparecencia ante la fiscal general de Nueva York, luego de que su casa fue cateada por el FBI.

El propio ex mandatario confirmó que no quiso responder ninguna de las preguntas ante la fiscal del estado, respecto a una investigación civil sobre las prácticas empresariales de su familia.

"Me negué a responder a las preguntas en virtud de los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos otorga a todo ciudadano", afirmó Donald Trump en un comunicado sobre su comparecencia de este miércoles.

De acuerdo con la agencia Reuters, los hijos de Donald Trump, quienes también están involucrados en la investigación, ya se presentaron para declarar ante las autoridades de Nueva York.

|Reuters

"En la ciudad de Nueva York esta noche. ¡Viendo a la racista fiscal general de Nueva York mañana, para la continuación de la mayor Caza de Brujas en la historia de Estados Unidos! Mi gran empresa, y yo mismo, estamos siendo atacados por todos lados. ¡República Bananera!", dijo Donald Trump en una publicación en Truth Social en la noche del martes.

¿Por qué investigan a Donald Trump?

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está investigando si la Organización Trump infló los valores inmobiliarios. Donald Trump y dos de sus hijos adultos, Donald Jr. e Ivanka, lucharon para evitar testificar, pero perdieron.

James afirmó que su pesquisa descubrió pruebas significativas de que la Organización Trump, que gestiona hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias, exageró los valores de los activos para obtener préstamos favorables y subestimó los valores para obtener exenciones fiscales.

Sin embargo, Donald Trump niega las acusaciones en su contra y calificó de política la investigación de la fiscal por ser demócrata.

Además, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) registró el lunes la propiedad de Donald Trump en Florida, una escalada de la investigación federal sobre si el expresidente sacó de forma ilegal registros de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en enero de 2021.

