Trump acusa al FBI de realizar cateo su casa de Palm Beach, Florida

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, denunció al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), por realizar un cateo a su casa en ubicada en Florida.

En un comunicado, Trump indicó que el agentes del FBI allanaron su casa de Palm Beach sin previo aviso.

"Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada", dijo Trump en un comunicado.

Donald Trump indicó que incluso los agentes del FBI entraron a su caja fuerte de su mansión Mar-A-Lago.

“Tal asalto sólo podría tener lugar en países rotos del tercer mundo. Tristemente Estados Unidos se ha convertido ahora en uno de esos países, corruptos, a un nivel nunca antes visto”, expresó Trump, quien buscará contender en las elecciones de 2024.

|Reuters

Trump está bajo investigación por un Comité de la Cámara de Representantes por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, dijo que “son tiempos oscuros para nuestra hermosa nación, pues mi hermoso hogar, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está en estos momentos bajo asedio, irrumpida y ocupada por un gran número de agentes del FBI. Nada como esto le ha sucedido antes a un presidente de Estados Unidos”.

Esta es la primera vez que se realiza un cateo a una de las propiedades de alguno de los ex presidentes de Estados Unidos.

¿Por qué investigan a Trump por el asalto al Capitolio?

De acuerdo con testigos, Donald Trump vio por televisión los disturbios causados por sus simpatizantes en el Capitolio en enero 2021 sin que interviniera para llamar a la paz.

Por los disturbios al Capitolio, el Departamento de Justicia investiga a Donald Trump por su posible vínculo con estos hechos.

El ex presidente Trump fue exonerado por la bancada republicana de dos procesos en juicio político, por el asalto en el Capitolio.

En respuesta a las investigaciones en su contra, Trump aseguró que es un intento para evitar que el vuelva a "trabajar por ustedes".