¿Dónde están? El misterio de los exfuncionarios de Sinaloa tras las acusaciones de EU

En Sinaloa, una pregunta permanece abierta: ¿dónde están algunos de los exfuncionarios relacionados con las investigaciones que han puesto bajo la lupa a personajes del estado?

Exfuncionarios de Sinaloa, bajo la lupa

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, se entregó el 11 de mayo a autoridades estadounidenses y posteriormente compareció ante una corte federal en Nueva York. Días después trascendió la entrega voluntaria de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, aunque su nombre no aparece en el registro público del Buró Federal de Prisiones.

También está Dámaso Castro Saavedra, quien pidió licencia como vicefiscal general y fue visto públicamente por última vez el 26 de mayo, cuando declaró ante la Fiscalía General de la República.

¿Dónde están los demás funcionarios?

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia, confirmó en redes sociales un citatorio de la FGR y después dejó de aparecer públicamente.

Marco Antonio Almanza Avilés reapareció en un video el 30 de mayo, un día después de que trascendiera una supuesta entrega a autoridades estadounidenses.

José Dionisio Hipólito solicitó un amparo para evitar ser detenido y extraditado, pero le fue negado. Jorge Alberto Contreras Núñez también recurrió a un amparo; la última información señala una solicitud de pensión por retiro anticipado.

Mientras tanto, de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, no se tiene información pública reciente.