El invierno comenzó a mostrar su lado más intenso en Durango. La noche de este jueves, la nieve cubrió las comunidades de El Cedro y Agua del Pino, en la zona serrana de Guanaceví, donde se registró la primera nevada de la temporada 2026-2027.

Las precipitaciones estuvieron relacionadas con la primera Tormenta Invernal y los efectos del Frente Frío número 8, que provocaron un descenso importante de las temperaturas en las regiones más altas del estado.

Los primeros reportes llegaron alrededor de las 19:00 horas, informó Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil.

¿En qué municipios de Durango cayó nieve?

La primera nevada se registró en las comunidades de El Cedro y Agua del Pino, ubicadas en la zona alta del municipio de Guanaceví.

La región ya enfrentaba temperaturas bajo cero. En La Rosilla, también perteneciente a este municipio y conocida por sus inviernos extremos, el termómetro marcó -13.5 grados Celsius el pasado 24 de noviembre y -13 grados un día después.

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Pese a las condiciones meteorológicas, hasta la noche del jueves no se habían reportado incidentes graves.

¿Cuántos frentes fríos se esperan en Durango durante 2026-2027?

La temporada invernal podría ser especialmente complicada para Durango. Los pronósticos contemplan la llegada de 56 frentes fríos, seis más que el promedio.

Además de las bajas temperaturas, las zonas serranas podrían registrar nuevas nevadas, aguanieve y lluvias durante los próximos meses.

Ante este panorama, el Consejo Estatal de Protección Civil permanece en sesión permanente para coordinar la respuesta de las dependencias y atender posibles emergencias.

¿Dónde hay albergues por frío en Durango?

Como parte de las medidas preventivas, Durango cuenta con una red de más de 100 albergues y refugios temporales.

Estos espacios están destinados principalmente a familias de comunidades vulnerables y personas que necesiten resguardarse de las temperaturas extremas.

En las labores preventivas también participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cuyos elementos están preparados para intervenir mediante el Plan DN-III-E si las condiciones meteorológicas lo requieren.

Mientras tanto, Protección Civil mantiene vigilancia en coordinación con las autoridades municipales para atender cualquier contingencia durante la temporada de frío.