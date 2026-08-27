Eclipse lunar: ¿Cada cuánto sucede y cómo funciona este fenómeno astronómico?

Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se pueden apreciar cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre nuestro satélite natural. Pero, ¿cada cuánto ocurre uno y por qué no los vemos en cada Luna llena? Aquí te explicamos cómo fuciona este espectáculo del cuelo, con qué frecuencia ocurre y qué condiciones hace que se genere el eclipse lunar.

Hoy tienes una cita con la Luna. El eclipse de Luna parcial ocurrirá hoy jueves 27 de agosto, cuando la Tierra se coloque de manera exacta entre el Sol y la Luna, proyectando una gran sombra sobre la superficie de la Luna.

¿Cómo funciona un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, de manera que la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre su satélite natural. Este fenómeno solo puede suceder durante la luna llena, pero no significa que cada luna llena venga acompañada de un eclipse.

La razón está en la trayectoria de la Luna. Su órbita alrededor de la Tierra está inclinada aproximadamente 5 grados respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol.

Por eso, durante la mayoría de las lunas llenas, nuestro satélite pasa ligeramente por encima o por debajo de la sombra terrestre y el eclipse no ocurre.

Para que la sombra de la Tierra alcance a la Luna, se necesita una alineación mucho más precisa. La órbita lunar cruza el plano de la órbita terrestre en dos puntos llamados nodos; es decir, cuando la Luna llena ocurre cerca de uno de ellos, existen las condiciones necesarias para que se produzca un eclipse lunar.

¿Cada cuánto hay eclipses lunares?

Los eclipses no se dividen de manera uniforme durante el año. Se presenta en periodos conocidos como temporadas de eclipses, que ocurren aproximadamente cada seis meses. De acuerdo con la NASA, durante cada temporada de eclipses puede haber uno y, en algunos casos, dos eclipses lunares.

Una temporada de eclipses dura alrededor de 34 días. Si la Luna llena ocurre dentro de ese periodo y la alineación es buena, la Luna puede atravesar la sombra de la Tierra y producirse un eclipse.

