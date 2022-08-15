Ecuador: Presidente Guillermo Lasso diagnosticado con cáncer de piel

El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio la noticia que fue diagnosticado con melanoma, cáncer de piel, mediante un mensaje en un grupo con representantes de medios de comunicación, el 14 de agosto de 2022.

El Presidente de Ecuador contó que la operación que se realizó el pasado 29 de julio de 2022 fue por lesión en su párpado derecho, bajo sospecha de un carcinoma basocelular, sin embargo, según Guillermo Lasso, la respuesta del patólogo señala que se trata de cáncer de piel.

Por ese motivo, el Presidente de Ecuador decidió viajar a Houston, Estados Unidos, el próximo 16 de agosto para realizarse los exámenes correspondientes. Guillermo Lasso se ausentará durante cinco días.

El viaje será costeado por el Presidente, aunque viajará con una mínima comitiva de seguridad. No se conoce más detalles de su estado de salud.

Como Presidente, Guillermo Lasso ya ha viajado por asuntos de salud. La primera vez fue hace más de un año para drenar unos quistes localizados a un costado de su columna vertebral que estaban presionando nervios que le provocan inconvenientes al caminar, la intervención se desarrolló en el Jackson Memorial Hospital de Miami.

