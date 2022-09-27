Así será el ejercicio de participación social sobre las Fuerzas Armadas

El secretario de Gobernación, Adán Augusto, dio a conocer las fechas y la forma en que se realizará el ejercicio de participación social sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

En la mañanera de hoy, el titular de la Segob recordó que no será propiamente una consulta popular, sino un ejercicio de participación social, debido a que no tiene carácter vinculante.

#EnLaMañanera | Será el domingo 22 de enero cuando se realice la consulta para conocer si ciudadanos están de acuerdo con #GuardiaNacional y permanencia del #Ejército en las calles, así lo informó el Secretario de Gobernación, @adan_augusto. pic.twitter.com/hUIRZbRlow — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 27, 2022

Detalló que la Segob tiene atribuciones para organizar este ejercicio que se prevé se realice durante la tercera semana de enero de 2023, aunque su organización iniciará el próximo 4 de octubre.

¿Cuándo se realizará el ejercicio de participación social?

Se prevé que el ejercicio de participación social 22 de enero del 2023 y se espera que la Segob instalen mesas receptoras en las más de 68 mil secciones que hay en el país para que la ciudadanía opine sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028, como se plantea en la iniciativa que permanece en el Senado.

¿Quién organizará el ejercicio de participación social?

La Segob y un Comité Ciudadano de carácter honorífico serán quienes organicen este ejercicio de participación social, modelo que se replicará en cada estado.

Además se invitó a la ciudadanía que participar en la difusión, debate, participación y conteo de este ejercicio.

¿Cuándo iniciará la organización de este ejercicio?

El 4 de octubre se convocará a los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de Gobierno donde se les invitará a que coadyuven a la organización de este ejercicio de participación social.

El 6 de octubre con las presidentas municipales del proceso, además de que la jornada de promoción difusión y debate iniciará el 10 de octubre y terminará el 16 de enero de 2023.

¿Cómo se podrá votar en este ejercicio de participación social?

Segob indicó que los interesados en opinar sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas podrán participar en este ejercicio usando su CURP y una identificación.

En el caso de las personas que radican en el extranjero o quienes busquen participar de forma electrónica, la Segob habilitará una plataforma ciudadana para registrar su CURP para emitir opinión que se sumará al resto de las opiniones.

Esta plataforma estará abierta del 16 al 22 de enero de 2023.

Informó que la jornada se llevará a cabo el domingo 22 de enero de 2023 y podrá participar toda la ciudadanía, presentando CURP e identificación. Habrán jornadas de difusión y debate a partir del 10 de octubre y hasta el 16 de enero. 2/2 pic.twitter.com/AWbGYLGI33 — Gobernación (@SEGOB_mx) September 27, 2022

¿Cuándo se realizará el ejercicio de participación social?



Se prevé que se realice el domingo 22 de enero de 2023 en un horario de las 8:00 a las 18:00 horas.

La gente podrá opinar con tres preguntas sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas.

¿Quién contará los votos del ejercicio de participación social?

El titular de la Segob indicó que se cuidará la secrecía de la opinión de la gente y será la propia ciudadanía quien cuide los puntos receptores y realizará los cómputos del ejercicio.

Los resultados se enviarán a las oficinas locales de las secretarías de Gobernación y a su vez se concentrará en la Segob, será el comité quien dé a conocer el 24 de enero los resultados del ejercicio de participación social.

El Presidente reiteró que no será vinculante este ejercicio, sin embargo, dijo que busca que se fortalezca la democracia participativa.